Når krigshistorien skrives med amerikanske briller

Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine Forfattere

HISTORIE / Å lese denne boken er til tider nesten som å se en av de Hollywood-krigsfilmene som var så populære for noen år siden.

Det er ikke mange bøker som er skrevet av to forfattere. Det må det være en grunn til. Selv om bøker i dag, særlig innen faglitteraturen, i økende grad er blitt et kollektivt foretak, et lagarbeid – slik humaniora også har fått et vitenskapelig preg – er det som regel én person som står som forfatter. Forfattere har en tendens til å ville hegne om det de har skapt.

I tilfellet Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine, utgitt på William Collins, en del av forlagsimperiet HarperCollins, er det vanskeligere å fastslå hvem som er forfatter. En av forfatterne er den britiske historikeren Andrew Roberts, kjent for sine lovpriste biografier om Napoleon og Churchill, begge av temmelig hagiografisk karakter. Den andre er den amerikanske . . .