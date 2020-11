Når korrupsjon tar liv



BEIRUT: I sin ytterste konsekvens bidrar korrupsjon til at menneskeliv går tapt. Vi så det i Bangladesh da fabrikkbygningen Rana Plaza kollapset i 2013.

Email:

Publisert: 31. oktober 2020 Email: slettemark@transparency.no Publisert: 31. oktober 2020

Over tusen mennesker omkom, og tusenvis ble såret da Rana Plaza kollapset i 2013. Transparency International (TI) Bangladesh uttalte den gangen at det var få mekanismer på plass for å sikre at bygningsinspektører ikke ble bestukket av eiere for å «overse» feil i bygninger.

Også i Norge har vi hatt alvorlige korrupsjonssaker der konsekvensene kunne blitt fatale. I korrupsjonssaken i Undervisningsbygg ble det blant annet utstedt fiktive fakturaer for vedlikehold og reparasjoner av skolebygg som aldri ble utført. Det kunne gått langt …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.