Når historien må skrives på nytt Teotihuacán, Mesopotomia, Tlaxcala

The Dawn of Everything. A New History of Humanity

«BULLSHIT THEORIES»: Vi har tatt feil: Avanserte samfunn kom ikke med jordbruket. Snarere har mennesker levd fritt og egalitært både før og etter at noen ble bønder, viser Graeber og Wengrow i The Dawn of Everything. Mens Nikole Hannah-Jones gir en helt ny forståelse av USAs historie med sin 1619-bok.

Jeg befant meg i regnskogen i det indre av Sumatra, den nordligste øya i Indonesia, på slutten av 90-tallet. Vi var en mindre studiegruppe som skulle bli blant de første utlendingene, bortsett fra en norsk sosialantropolog, som fikk besøke det sagnomsuste talang mamak-folket –et urfolk som levde dypt inne i Bukit Tigapuluh («De tretti åser»).

Noen mil unna bodde «vanlige» . . .