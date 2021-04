Når der går politik i retslokalet

Jeg var klar over, at det ikke stod for godt til med den akademiske frihed i Thailand, da jeg i 2017 deltog i International Convention of Asia Scholars i Chiang Mai. Alligevel blev jeg overrasket ved synet af bevæbnede soldater, som bevogtede indgangen til konferencecenteret, og tavst betragtede os som vi defilerede ind med vores små navneskilte om halsen.

Efter konferencen udsendte arrangørerne en meddelelse om, at vores thailandske kolleger fra værtsinstitutionen havde fået problemer med myndighederne, fordi nogle af konferencedeltagerne ikke havde kunne nære sig for at tiltale soldaterne: «Dette er en akademisk konference, ikke en kaserne,» havde nogen åbenbart sagt i forbifarten. Og det var lige godt for meget for militærjuntaen, som har styret Thailand siden 2014.

Direktør for Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) Duncan McCargo fortæller i sin nye bog, Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand, også om det pres, Thailands akademiske frihed er blevet sat under. Et pres, der ikke kun bliver udøvet af militær og myndigheder i øvrigt, men også af befolkningen selv, der patruljerer hinandens tanke- og ytringsfrihed. Under McCargos feltarbejde i 2012 blev kritiske professorer ved Thamassat Universitetet «chikaneret» af deres egne kolleger og studerende. De retssager, han beskriver etnografisk, handler først og fremmest om indskrænkning af tanke- og ytringsfrihed.

Shinawatra’erne

Fighthing for Virtue fokuserer på den rolle, retssystemet i Thailand er blevet tildelt i kampen for at få den politiske uro i landet under kontrol. Der er ifølge McCargo foregået en «retsliggørelse» (judicialization) af samfundet i løbet af de sidste ti år af Kong Bhumipols periode (2006-2016). Thailand er formelt ikke politisk regeret af kongehuset, selv om kongehuset spiller en afgørende rolle – omend på en kompleks måde.

Bogens argumenter hviler på dokumentanalyse, interviews og observation. Feltarbejdet blev primært udført i 2012, før militærkuppet i 2014, og kort efter den blandt landbefolkningen populære – men blandt byeliten forhadte – tidligere premierminister Thaksin Shinawatras søster, Yingluck Shinawatra var blevet valgt som ny premierminister. Mange husker nok billederne fra den massive rødskjortebevægelse, der bragte Shinawatra’erne til magten, og de kongehusloyale gulskjorter, der bekæmpede dem. At holdningerne til Shinawatra’erne er så polariserede i Thailand har været en kilde til ustabilitet siden Thaksins regeringstid i starten af 00’erne.

McCargos pointe er, at en elite forbundet til kongehuset siden 2006 har forsøgt at kontrollere denne politiske ustabilitet gennem domstolene. Men har opnået præcis det modsatte.

Hans pointe er også, at det ikke er entydigt, at dette ønske om at løse politiske problemer gennem domstolene faktisk kom fra kongehuset – i hvert fald ikke fra den nu afdøde Kong Bhumipol, der ved flere lejligheder offentligt tog afstand fra at retsforfølge kritiske røster. Alligevel viser McCargos interviews med thailandske dommere samt hans retssagsetnografi, at dommerstanden opfatter sig som ærværdige kongehusloyalister, når de dømmer folk til årevis i fængsel ved brug af gummiparagraffen om majestætsfornærmelse.

Katarsis udeblevet

I Fighting for Virtue bliver en række (politiske) retssager udfoldet i al deres absurditet – og gru, for det er jo virkelige mennesker, der bliver spærret inde som brikker i et større spil om den politiske kontrol over Thailand. Shinawatra’erne er også under anklage for både det ene og det andet, men har uformelt fået lov at smutte i eksil, førend de kunne komme for en domstol.

I sin opsamlende del av bogen kommer McCargo med sit bud på, hvordan Thailand kunne løse sine politiske problemer: Dommerne skulle tage at holde op med at opføre sig som selvbestaltede væbnere for kongehuset og i stedet gå mere op i at sikre retfærdighed til gavn for befolkningen som helhed. Sådan er det nemlig nogen steder, mener McCargo, uden at han rigtig peger på hvor. Men det er simpelthen muligt for et velfungerende retssystem at levere en slags katarsis til alles glæde – tilmed de anklagedes.

I stedet for den slags idealistiske påstande havde det været mere interessant at få udfoldet McCargos pointe om, at «retsliggørelse» ikke kun er et problem i Thailand, men mange steder i verden i disse år.

Arrogant og relevant

McCargo kommer med mange uforbederlige meninger. I hele den rammesættende del av bogen får man også lige lovlig mange synsinger – om dommernes begavelse, integritet, fantasi, forståelse for samfundets sociale dynamikker. Det er ikke uinteressante temaer, men måden de er udfoldet på, er – for at sige det lige ud – ikke særlig klædelig, særligt ikke når det kommer fra en britisk akademiker, der studerer et asiatisk land, som tidligere har været under europæisk koloniherredømme.

Ifølge McCargo er mange thailandske dommere gode til udenadslære, men elendige til kritisk analyse, gode til at være loyale embedsmænd (i hvert fald i eget selvbillede), men dårlige til at forstå, hvordan et samfund fungerer i al sin kompleksitet. Dertil er deres ofte hårde domme udtryk for mangel på empati og forestillingsevne.

Men hans generelle tone er alvidende grænsende til det arrogante.

Dette er muligt, og det er da heller ikke fordi McCargo slet ikke belægger sine påstande – blandt andet forklarer han denne tilstand med dommernes historiske adskillelse fra andre samfundsklasser, og med måden rekrutteringsprocessen og karriereforløbet er skruet sammen på. Men hans generelle tone er alvidende grænsende til det arrogante. Denne – sikkert utilsigtede – arrogance skinner også igennem, når McCargo jovialt takker sine «assistenter», Pete, Ying, Niw, Ploy og en hel masse andre, som ikke får lov at blive nævnt ved deres fulde navn eller disciplin, men som jeg – hvis jeg kender akademia ret – gætter på har udført endog meget substantielt videnskabeligt arbejde.

Dette substantielle videnskabelige arbejde skinner så til gengæld også igennem bogen, som er rig på både historisk og aktuel information om, hvilken rolle retssystemet spiller i Thailands politisk anspændte situation. Og de linjer, McCargo undlader at trække fuldt ud til lignende tilstande i andre dele af verden, kan man jo så selv tænke sig til.