HAITIS KORONAKRISE: Haiti mangler i dag cirka 5900 sykehusplasser for covid-19-syke. Men det største hinderet er muligens å overbevise befolkningen om at koronatrusselen er reell.

Den 7. mai kunngjorde Haitis utenriksminister Claude Joseph stolt at Haiti er det landet i regionen som har håndtert covid-19-krisen best av alle. Med bare 151 bekreftede smittede og 12 døde kan det nesten høres riktig ut. Men Haiti har bare testet 1142 siden 12. mars, og mørketallene er potensielt enorme. Nabolandet Den dominikanske republikk har per 8. mai opplyst om 9095 smittede og 373 døde, men har til sammenligning testet over 40 000 så langt.

Et skur i slummen

Alarmen gikk 7. mars. Det ble påvist covid-19-smitte i Haiti, og meldingen om at landet skulle stenges ned, skapte panikk blant folk. Alle skoler, universiteter, fabrikker og grenser ble stengt. Køene ved de største supermarkedene vokste raskt samme ettermiddag, samtidig som at prisene på nødvendige varer gikk opp i rekordfart. Det ble hamstret toalettpapir og hermetikk i store SUV-er, og butikkeierne kunne gni seg i hendene. For den fattige delen av befolkningen var situasjonen annerledes. Det lar seg ikke gjøre å hamstre noe som helst når majoriteten av Haitis befolking lever under fattigdomsgrensen (2,40$ per dag) og man knapt har mat til et daglig måltid.

Det ble meldt at man skulle holde seg hjemme og forholde seg til regler om sosial distansering. Det tok ikke lang tid før reglene ble brutt og panikken ga seg. Å holde seg hjemme lar seg rett og slett ikke gjøre når familien din avhenger av inntekten du skaffer gjennom diverse aktiviteter ute i gata: kjøp og salg, bytte av varer, utføring av tjenester, henting og bringing av noe for en slant om du er heldig. Hjemme er for mange et skur i slummen med blikktak, et rom eller kanskje to; i stekende sol er det ikke mulig å holde seg inne dagen lang.

Fattige haitianere som blir innlagt på offentlig sykehus, er vant til at de selv må kjøpe inn hansker, sprøyter og drikkevann.

Helsevesen i vansker før pandemien

Haitis helsevesen var allerede før denne krisen i betydelige vansker. Staten bruker 13 dollar per person per år på helsetjenester, betydelig mindre enn nabolandene Den …