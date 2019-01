Når bolden kommer – om livsundren og en fælles verden

Carnera er frilansskribent, bosatt i København.

Boldens øjne, værens ben. Notater langs idrættens spalte(n)de veje. Forord av Lars Movin Torben Ulrich Spring Danmark

Kan det tænkes at hverdagen rummer kilden ikke kun til erkendelse men til den dybeste visdom om livet?

Flere forfattere og kunstnere har gang på gang påpeget dette. Men vi vier udenom, glemmer det, afviser det. Falder tilbage på en verden der kan måles, opdeles, beherskes. Måske fordi det som er nærmest, også er det som er vanskeligst for tanken at gribe? Ikke bare skal man trænge igennem en lang tradition som har gjort hverdagen og det som sker lige foran os, til en uværdig genstand for refleksion (naturvidenskab, økonomi etc.), men også fordi man her må træde tilbage fra den virksomme verden for at blive fyldt af undren. Så vi faktisk kan få øje på noget helt nyt ved verden. Således at de mest fortrolige ting, for eksempel en bold der kommer imod os, fremtræder på en forunderlig og fremmedartet måde. Altså, vi må træde tilbage for at hengive os til den åbne betragtning der lader tingene og verden vise sig når de kommer os i møde, det være en bold, et barn, en tone, et atom …

Livsundren