Mysteriet Vladimir Putin

Spin Dictators. The Changing Face af Tyranny in the 21st Century

SPIN-DIKTATOR : Efter at diktatorer satte deres præg på det 20. århundrede med ubeskrivelige forbrydelser, kan det være svært at forstå, hvordan de autoritære styreformer har fået en tilsyneladende genkomst i vor tid..

Tidligt i det 21. århundrede var det for første gang i historien flere demokratier i verden end autoritære stater. Ifølge eksperterne havde i alt 98 lande frie regeringer, mens andre 80 fortsat kunne defineres som diktaturer. Selvfølgelig er der tale om glidende overgange, og sikkert også forskellige måde at definere begreberne på, men tallene syntes . . .