Mungiki – religiøs sekt eller gategjeng?

KENYA / Mungiki fremmer afrikanske tradisjoner og forkaste kolonitidens påvirkning. Omskjæring er påbudt for kvinnelig medlemmer.

Den enorme, ukontrollerte byveksten i Asia, Afrika og Latin-Amerika – økonomisk vekst, politisk ustabilitet, militærkupp og naturkatastrofer – har åpnet for kriminell gjengvirksomhet, mafia og terrorisme særlig i «skjøre» stater. Hele byer og bydeler kontrolleres i dag av slike «organisasjoner», ofte i nært samspill med politiske og økonomiske eliter. Mellom- og søramerikanske byer er særlig utsatt, og ungdom er uansett en risikogruppe for å bli trukket med. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen anslår at ungdom mellom 15 og 24 år utgjør mer enn halvparten av alle arbeidsledige i verden. Organisert kriminalitet blir eneste utvei for mange. Når verken myndigheter eller utviklingsaktører har evne eller vilje til å tilrettelegge for ungdoms deltakelse i samfunnslivet, forårsaker frustrasjon, og sosial sammenheng trues.

Mara Salvatrucha, også kjent som MS 13, utviklet seg for flere tiår tilbake i byene på . . .

