VIETNAM / Vi må bli den samtidens menneskelighet som driver igjennom en slutt på USAs folkemord i Vietnam.

Han selger som såpe – ni filmstjerner og de ti rikeste bader i dette skum. Han er verdens mektigste, heter det i en reportasje som Los Angeles Times distribuerer. «Skulle det hende noe med Henry Kissinger, kommer Richard Nixon til å bli den virkelige presidenten». Der fikk Tricky Dick seg en.

Kissinger er nå langt mer til kar, da. Jenter og high life og dertil noen rørende småtrekk: biter negler og har faktisk fått litt kulemage! «På senga finnes telefon og hauger med dokumenter. Kissinger kommer inn og slenger jakka …» Det er ikke hver dag en hører noen oppføre seg så menneskelig. Tenke seg til: Kissinger kommer inn og slenger jakka … akkurat som han ikke var en halvgud …

Men pass dere hvis dere tror denne neglebitinga og trinnheten gjør ham til en som man kan snakke til som et menneske. «En gang da en ung kritiker minnet Kissinger om det store ansvar han har, så denne på klokka og sa: «Ja, jeg vet det. Om 30 sekunder kommer bombeflyene inn over Hanoi». En fullstendig gud har svart. Den unge kritikeren fikk seg ikke til å si ett ord blant alle dem som burde ha vært naturlige:

«Med hvilken rett sender De flyene inn over Hanoi, Mr. Kissinger? Mennesker vil bli drept av de bombene som nå blir sluppet. Det vet De! Det tar De på dem ansvaret for? De er skyld i mord, Mr. Kissinger. De er en morder.»

Bomberekorder

Nesten hver dag står det noen linjer om nattlige tokter med B52-ere over det sentrale Vietnam. Av og til står det at USA har satt en ny bomberekord.

B52-erne går så høyt at de sjelden oppfattes på radaren. Og de går raskere enn lyden. Det eneste forvarsel de sovende menneskene får, er pipingen fra bomben når den faller fra flyet mot bakken. Men det tar bare noen sekunder. Folk rekker bare å våkne, så eksploderer bomben. Og straks deretter hører en drønnet fra B52-erne som dødsdommer over mennesker som allerede holder på å forgå.

Glohete jernbiter skjærer opp en familie.

Grus og blod som styrter mot hverandre

og grusen som vinner.

Menneskene roper etter lys

Drønnet. Smerten. Skrikene.

Mørket

Det varme blodet.

Nye pipinger.

Trykkbølgens isnende blåst.

Og brølet fra B 52-erne

som kommer igjen og igjen.

Og den langsomme døden under en vegg

Og mørket

Og natten som varer så lenge

at det overlevende barnet

er gammelt, eldgammelt,

før sola står opp.

Hver gang Kissinger ser på klokka vet han hva som skjer i Vietnam, på bakken, under «bombeteppene». Og han kunne stanse det – han ser på klokka og gir oss tretti sekunder – og helvetet bryter ut. Over Hanoi eller Quang Tri. Men helvetet. Så skulle vi komme til å misforstå den livsglade, trinne Henry, kan han la bombeflyene gli inn over utvalgte deler av Paris eller Skandinavia.

«Med hvilken rett sender De flyene inn over Hanoi, Mr. Kissinger?»

«… på hans seng ligger fredspapirene …» millioners liv i tålmodig venting ved siden av Playboy og Paris Match. Se den veldige krystall-lysekronen i soveværelset hans, se sengehimmelen – kjenn makten som knitrer når Kissinger kaster jakka så lett som en bombelast!

Uke etter uke oppholder denne Kissinger Hanois forhandlingsdelegasjon med «finpussinger»

slik at Nixon rekker å sende inn uendelig med våpen til Saigon-juntaen

slik at Thieu rekker å fengsle hundretusener av patrioter i Sør-Vietnam,

rekker å sende FNL-fanger til leire i Thailand for «eliminering»

rekker å sende Mrs. Thieu i skytteltrafikk mellom Saigon og Paris som sin manns bankier med koffertene fulle av dollar for kjøp av jord og hus i Frankrike når USA til slutt ikke kjøper mer heroin av Mr. Thieu og også på annen måte tar sin hånd vekk fra ham.

Uke etter uke holder Kissinger verden i forhåpninger ved å gå ut og inn i biler, fly, nattklubber og fjernsynsruter, mysende og tom. Og hver uke innebærer en ny bomberekord, en ny mordorgie i Vietnam.

Ett mord i minuttet

Og den vestlige presse står i kø for å skrive av disse sleipe grøssere i USAs presse om «mannen som arbeider for å ordne fred i Vietnam». Det er vemmelig. Det er uhyggelig.

Vi må bli den samtidens menneskelighet som driver igjennom en slutt på USAs folkemord i Vietnam. Vi må fornye og forsterke våre krav overfor Nordens regjeringer om at de bryter med Saigon og anerkjenner Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam (PRR) og krever at USA trekker seg ut av Indokina.

Vi må ikke svikte Vietnam nå i denne kritiske tid da USA planlegger et nytt 1954. Nå, om noen gang, trenger Vietnams folk omverdenens støtte, vår årvåkenhet, vår vrede, vår solidaritet.

(Artikkelen er skrevet før USA innledet den massive bombingen av Nord-Vietnam.)