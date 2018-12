Mor og far har skylda

Alexandra Samuel (f. 1971) er online 10 timer om dagen og forfatter av boken Work Smarter with Social Media (2015). I en artikkel på Daily JStor i 2017 foretok hun en kopernikansk revolusjon ved å snu hele spørsmålet om generasjon iGens problemer på hodet: Etter at iPhonen kom i 2007, fikk man nemlig en markant økning i foreldrenes nettbruk. Dette førte til dårligere kontakt med barna. I 2006 var bare 6 prosent av amerikanere i alderen 30–49 år knyttet til sosiale nettverk. I 2009 hadde antallet økt til 44 prosent.

Gjennom økt nettbruk ble foreldrene fjernere og mer distrahert. De responderte langsommere og ga barna mindre oppmerksomhet. Her er forklaringen på at iGen modnes senere: De blir ikke stimulert til selvstendighet, hevder Samuel. Å lære dem å bruke av-knappen er ikke noen løsning: De unge trenger digitale mentorer som lærer dem å hanskes med nettet og engasjerer seg sammen med dem. I en artikkel i The Atlantic i 2015 dokumenterte Samuel at barna til dem som vil begrense nettbruken, får problemer: Sannsynligheten for å se porno er dobbelt så høy, de er mer tilbøyelige til å poste grove eller hatefulle ytringer, og det er tre ganger så sannsynlig at de ville utgi seg for å være en annen person på nettet. Et nei til den digitale verden gjør problematferd mer sannsynlig når barna først kommer på nett. Formaninger om seksuell avholdenhet forhindrer da heller ikke graviditet blant tenåringer, konkluderer Samuel.