«Mitt lands rasistiske konstruksjon og handlinger»

RASISME: : «Mitt mål er at de ikke skal kunne si at de ikke visste», sier Gideon Levy til NY TID. I år har han vært ved dennisraelske avisen Haaretz i 40 år

«Du må være Israels modigste mann», sa jeg idet jeg satte Gideon Levy av ved Hotel Continental ved Nationaltheatret under et besøk i Oslo. I flere tiår har den israelske journalisten skrevet en ukentlig spalte fra palestinernes liv i Israel, fra Vestbredden og fra Gaza. Jeg tror jeg har lest dem alle som én – og blitt informert.

Som jøde midt i Tel Aviv tør Levy å skrive det du ikke finner i det trygge Norge, i Vårt Land eller Aftenposten. Han har hamret ned ubehageligheter uke for uke, artikkel for artikkel til et folk som synes uinteressert i hva som foregår bare kilometer unna, på Vestbredden eller i Gaza. Levy svarte med et skuldertrekk: «Modig? Nei, ingen leser hva jeg skriver. Jeg går under radaren.»

Lovene . . .