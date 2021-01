Misnøyen, frustrasjonen, trøstesløsheten, håpløsheten og mistilliten

Bilde: Espen Hammer. Foto: Celina Øier.

Med boken USA. En supermakt i krise leverer Espen Hammer en av de beste analysene av den pågående amerikanske tragedien jeg kan huske å ha lest. Hammer har bodd 20 år i USA, først som student, nå som filosofiprofessor, og skriver med hjerte og hode. Språket er enkelt, teksten kortfattet, og utviklingen av det amerikanske dramaet frem mot presidentskiftet i januar 2021 blir forklart med glassklar logikk. Samtidig bruker han bilder som gir analysene nærhet og nerve.

Hammer trekker en rød tråd fra Ronald Reagans elleville økonomiske liberalisme på 1980-tallet, via globalisering, tiltagende nasjonalisme og samvittighetsløs finanskapitalisme – frem til Donald Trumps høyrepopulisme. USA var preget av dype og økende sosiale skillelinjer ved valget i november 2016. Reallønnen stagnerte og hundretusener av tradisjonelle arbeidsplasser var blitt borte. Finans- og industribedrifter hadde sikret seg innflytelse over politikken i en slik grad at lovgivernes uavhengighet i praksis var underminert. Et viktig punkt i boken er at omtrent enhver funksjon i det amerikanske samfunnet var kommersialisert. Selv føderale eller statlige helseinstitusjoner var underlagt markedsprinsippene og måtte drives med overskudd. Rundt 30 millioner mennesker sto uten helseforsikring – de hadde ganske enkelt ikke råd til å bli syke elle …