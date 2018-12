Misjoneringen slår tilbake

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Pentecostal Megachurches in Southeast Asia. Negotiating Class, Consumption and the Nation Terence Chong (red.) Iseas Publishing Singapore

For 18 år siden opstod et nyt trossamfund i Danmark: en lokal afdeling af den filippinske megakirke Jesus is Lord. Den blev grundlagt i slutningen af 1970’erne af den tidligere kommunistiske anti-Marcos-aktivist Eddie Villanueva, nu kendt som «Broder Eddie». Fra en lille bibelstudiekreds på et universitet i Manila har Jesus is Lord nu millioner af tilhængere i mindst 55 lande, herunder både Danmark, Norge og Sverige. Nu kalder kirkesamfundet sig Jesus is Lord Church Worldwide (JILCW) – og har efter hvert oprettet egne tv-kanaler og eget pladeselskab (Musikatha).

Tro og relevans

Mens mange slike pinsebevægelser med «fremgang-teologi» (bestemt ikke at forveksle med befrielsesteologi) tiltrækker den lavere middelklasse og opefter, henvender JILCW sig eks-plicit til fattige arbejdere, ikke mindst migrantarbejdere. I Danmark består menigheden især af au pairs og er af samme grund kvindedomineret, også i præstegerningen.

Ved at tage særdeles konkret afsæt i midlertidige migranters materielle, sociale og følelsesmæssige situation, lykkes JIL-Denmark også med at konvertere unge der var katolikker da de forlod Filippinerne. Menigheden er således – på samme måde som moderkirken i Manila – vokset fra en lille bibelstudiekreds (oprettet af et filippinsk søskendepar i starten af 2000’erne) til en flere hundrede personer stor bevægelse med ugentlige «worships» to steder i københavnsområdet og bibelstudiekredse over det meste af det velhavende Nordsjælland, hvor koncentrationen af au pairs er højest.

Når migranternes opholdstilladelse udløber, rejser de ofte videre og tager Kristus Herren med sig. Således har også Norge fået en afdeling af Jesus is Lord, lidt mindre enn den danske, og de norske bibelskoler har uddannet adskillige præster til trossamfundet, der – ligesom flere andre kristenkarismatiske bevægelser – er kendt for en decentral, fleksibel, selvlært og til omstændighederne tilpasset teologisk uddannelsestradition.

Troens etnografi

JIL-Denmarks opkomst og dynamik har jeg blandt andet beskrevet i bogen Profes-sion: Filippiner – Kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier (Tiderne Skifter, 2013). I en ny antologi er Jesus is Lord en af de «full gospel»-bevægelser der bliver undersøgt som religiøst, socialt og politisk fænomen. Pentecostal Megachurches in Southeast Asia kortlægger tilblivelses- og væksthistorien bag sådanne «megakirker», som de kaldes: vækkelseskristne bevægelser der evner at samle enorme mængder af mennesker til alt fra gudstjeneste (i denne tradition kaldet «worship») over koncerter til politiske rallies.