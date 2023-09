Minoriteter og mild anarkisme

NY TID-SAMTALEN / Denne gangen møtte vi en uredd aktivist og anarkist. Etter et langt liv oppsummerte han en ettertenksomhet på områdene anarkisme, minoriteter, frykt/vold – og kjærlighet. Audun Engh var syk da samtalen fant sted, og døde noen måneder etterpå.

Med Turid Øveraas (transkribering, assistanse)

NY TID ønsket å møte Audun Engh, mangeårig debattant og anarkist, på Wikipedia omtalt som «norsk jurist, redaktør og stedsaktivist» (se faktaboks). Han hadde bare noen måneder igjen å leve på grunn av sykdom, og denne samtalen kan derfor betraktes som en oppsummering av viktige innsikter fra et intellektuelt liv. Engh døde i våres, noen måneder etter at denne samtalen fant sted– 74 år gammel.

Anarkismen var viktig for Engh. På 70/80-tallet var han en slags ‘redaktør’ for Gateavisa på 70/80-tallet – eller «Gateavisas lim og stemningsskaper. Det var han som holdt denne vaklevorne institusjonen sammen», slik Thomas Hylland Eriksen, som på den tiden var aktiv i samme miljø, beskriver det overfor NY TID. For et par år siden laget Engh også en praktutgave med deler av Gateavis-samlingen . . .