Minner som trenger gjennom rom og tid

Lørdahl blir fast skribent i Ny Tid fremover. Han er journalist, kritiker og dj.

Roma Alfonso Cuarón Mexico, USA

Seks år etter den Oscar-vinnende kjempesuksessen Gravity, med skuespillerne Sandra Bullock og George Clooney, er regissøren, manusforfatteren, fotografen og filmklipperen Alfonso Cuarón klar med ny film: Roma. I september gikk den helt til topps på filmfestivalen i Venezia, og regissøren kunne ta Gulløven med seg hjem til Mexico by.

Hjembyen er også åstedet for Roma. For første gang på 16 år, altså ikke siden gjennombruddet Og mora di også, har han laget film med sitt morsmål, spansk. Denne gangen inkluderer han i tillegg språket mixtekisk, som snakkes av den indianske delen av innbyggerne i Mexico.

Hyllest til kvinnene

Roma er Alfonsos klart mest personlige filmprosjekt hittil. Vi kommer i nærkontakt med livet til en middelklassefamilie i Mexico by gjennom ett år, tidlig på 70-tallet. I huset bor mor, far og fire barn – tre gutter og en jente. Den yngste er bygd på Alfonso selv, og er ti år gammel. Dessuten – og ikke minst – familiens hushjelp (og morens reserve), som i meksikansk tradisjon er nesten 100 prosent del av familien.

Faren forlot kone og barn. Dermed gir Alfonso fokus til de to viktigste kvinnene i sin oppvekst: sin biologiske mor og kvinnen han fortsatt kaller sin «andre mor». Roma er ikke så mye en memoar som den er en hyllest til oppofrelsene kvinnene gjør for familien – både sin egen og den de ivaretar gjennom jobben som hushjelp. Marina de Tavira, som spiller moren, er filmens eneste profesjonelle skuespiller, og kjent fra film, tv og særlig teater. Yalitza Aparicio, som innehar filmens andre store rolle, er amatør, men minst like imponerende på lerretet.

Filmen er Cuaróns beste hittil, og har usedvanlig vakre scener.

Regissøren har vært nesten besatt i sitt fokus på detaljer – alt skal være nærmest mulig den virkeligheten han husker. Noen ganger helt bokstavelig, som da huset det filmes i, fylles opp av møbler og annet fra familiens originale hjem. At hver enkelt skuespiller skal likne menneskene de skal gestalte, er essensielt.

Roma er, ifølge Cuarón, et forsøk på å fange minner fra opplevelser han hadde for nesten femti år siden. Det er en undersøkelse av Mexicos sosiale hierarki, der klasse og etnisitet på en pervers måte flettes sammen helt opp til vår tid. Som barn kjente han verken til hushjelpens liv utenfor veggene til hans egen familie, eller familieaktiviteter hun deltok i. Først nå, etter lange samtaler, har han fått ny innsikt. Oppveksten så å si utelukkende blant kvinner har gitt ham en slags forståelse av kjærlighet som nærmest mystisk trenger gjennom rom, minner og tid.

Hendelser rundt den i utgangspunktet fredelige studentdemonstrasjonen like ved, 10. juni 1971, er med i filmen. Et svart kapittel i Mexico bys historie. Corpus Christi-massakren – oppkalt etter den katolske høytidsdagen Kristi legemsfest, som ble markert i Mexico denne dagen – endte i blodbad. En ny militærpolitistyrke blokkerte veien for nær 10 000 studenter og begynte å skyte. Medlemmer av den paramilitære gruppen Los Halcones (Falkene) løp etter sårede helt til sykehuset og drepte dem foran leger og sykepleiere.