MILJØ: For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Regissør Michael Moore, kjent fra en rekke omdiskuterte tv-serier og filmer som Bowling for Columbine (om våpenbruk i USA) og Fahrenheit 9/11 (om Bush-administrasjonens krigføring i Afghanistan og Irak) har nå sluppet sin nyeste film Planet of The Humans, gratis ut på YouTube. Utgivelsen klaffer med 50-års jubileet for Earth Day 22. april – midt i korona-pandemien.

Filmen er regissert av Jeff Gibbs, men produsert og støttet av Moore. Gibbs er en miljøforkjemper og mangeårig samarbeidspartner av Moore – og produsent på blant annet Bowling for Columbine.

«Miljøbevegelsens katastrofale valg»

Planet of The Humans ser ifølge vaskeseddelen på hvordan miljøbevegelsen «har tapt kampen gjennom velmenende men katastrofale valg, som troen på at solcellepaneler og vindmøller vil berge oss, ved å gi etter for interessene til investorer og selskaper på Wall Street.» Filmen ble vist på Traverse filmfestival i fjor og vakte en viss oppsikt i USA.

Planet of The Humans viser hvordan miljøvennlige og grønne løsninger ikke nødvendigvis er så grønne: Vindenergi krever store mengder kobber og sjeldne mineraler. Solenergi blir kritisert for dens avhengighet av kull og kvarts til konstruksjon av solpanelene. Både vindmøller og solcellepaneler består av komponenter som ikke kan gjenvinnes, som eksempelvis fiberglassblandingen som benyttes til vindmøllebladene. Elbiler er avhengige av lading fra et elektrisk nett som er delvis drevet av fossilt brensel.