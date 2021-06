Mer fredspolitikk, takk!

Vi lever i en tid hvor det fredspolitiske havner utenfor både medienes og politikernes fokus. Fredsengasjementet i befolkningen har også vært synkende over tid. Dette er en naturlig følge av et haltende fredspolitisk ordskifte. Derfor svekkes allmenhetens opplevelse av hvor viktig fred faktisk er, og hva som skal til for å bevare freden. NY TID og redaksjonen for dette magasinets ambisjon er derfor å bidra til et fornyet, mer konsentrert og konstruktivt fredspolitisk ordskifte.

Denne utgaven av magasinet Orientering med navnet «Fredsnasjonen» er således ment å bidra til folkeopplysning om norsk fredspolitikk og fredsarbeid. Vi ønsker å presentere dette på en samlet, åpen og fordomsfri måte – med utgangspunkt i Norges omdømme som «fredsnasjon». Vi tar derfor for oss de åpenbare spenningene mellom den aktverdige ambisjonen om å bidra til fred ute i verden og Norges bidrag til det motsatte. Vi tar for oss Norges omdømmebygging som fredsnasjon gjennom fredsdiplomatiet; Nobels fredspris og Norge i FNs sikkerhetsråd . Men også norsk våpeneksport, politikk for atomnedrustning og norsk basepolitikk. Vi ønsker også å se verdens blikk på vår «fredsnasjons» tilstand og fremtid. Med et stortingsvalg rett rundt hjørnet var det også tid for å evaluere partienes valgprogram og hva de sier om fredspolitikken.

Begrepet fred har de siste årene opplevd en sterk utvanning. For om fred kan bety alt, betyr det samtidig ingenting. Vi velger derfor å bruke begrepet på en konsekvent og begrenset måte i dette magasinet. Når eksempelvis fattigdomsbekjempelse, militær avskrekking og klimapolitiske tiltak i seg selv defineres som fredspolitikk, forminskes vår forståelse av hva fred faktisk handler om. Det er langt fra åpenbart at slike tiltak bidrar til fred – eller nødvendigvis utøves med å bidra til fred som målsetting.

Dermed må en tydelig begrepsavklaring legges til grunn for et fredsmagasin som dette: Fredsarbeid dreier seg essensielt sett om å fremme ikkevoldelig konflikthåndtering. Dette innebærer tre grunnleggende pilarer: forebygging, konflikthåndtering og forsoning. Krigsmotstand, avspenning, nedrustning og tillitsbygging må således forstås som klassiske fredstemaer. Metoder som megling og dialog hører også hjemme her.

Vi tar temperaturen på bredden av Norges fredsarbeid, og har som formål å kultivere et miljø for videre diskusjon og styrkning av fredsmiljøet. Her ønsker vi å introdusere ulike fredsarbeidere for hverandre – på tvers av både sektorer og politiske skillelinjer – og åpne for samtaler som krysser disse linjene.

Vårt håp er at du som leser finner noe du kan engasjere deg i – det være seg forsvarspolitikk, Norge i Sikkerhetsrådet, atomnedrusting, Nobel-debatten, eller en fredsorganisasjon som passer deg. Fredsarbeidet visner om vi alle roper i hvert sitt ekkokammer, så her er din invitasjon til å samles rundt bordet. Med dette magasinet ønsker vi å etablere et rom for deg hvor du kan lytte, uttrykke deg, og lære.

Så hvordan deltar du i samtalen? På side 30 og 31 finner du en samling av fredsorganisasjoner i Norge, med informasjon om hvordan du kan ta kontakt. Der er det noe for enhver smak. Gjennom magasinet portretterer vi også andre organisasjoner, som ICAN (sde 14) og Norges Fredsråd (side 28), som du også kan engasjere deg i.

Meld deg på i den fredspolitiske debatten, og ta et standpunkt. Oppdater deg på arbeider fra PRIO (side 13), SIPRI (side 4–5) og andre fredsforskningsinstitusjoner.

Men husk å være åpensinnet og villig til å lytte – kun slik kan vi være sikre på at samtalen fortsetter, styrkes og skaper resultater.

Spørsmål, kommentarer eller annet direkte relatert til magasinet kan sendes på e-post til: fredsnasjonen@nytid.no

Alexander Harang, redaktør

Inger Hovstein Kviseth, ass. redaktør

Truls Lie, ansvarlig redaktør

Fredsmagasin Oppblussingen mellom Israel og Gaza nå i mai viser hvor aktuelt et slikt fredsmagasin som dette er. NY TIDs redaksjonelle linje er basert på individuell frihet og internasjonal solidaritet. Vi har derfor et spesielt engasjement for fred – og via opplysning å kunne bidra til reduksjon av konflikter. Denne utgaven av ORIENTERING ble til gjennom flere samtaler mellom undertegnede og Alexander Harang – som sitter i vårt redaksjonsråd. Magasinet kalt «Fredsnasjonen» fikk også økonomisk drahjelp fra Fritt Ord og Fredsstiftelsen. Det er dessuten lagt ned mye frivillig arbeid fra mange fredsvenner. Fredsmagasinet vil også distribueres til en rekke fredsmiljøer, og i løpet av året kommer vi tilbake med flere oppfølginger på fredstematikk i NY TID – tanken er å inspirere et miljø. Et annet evinnelig arbeid for fred er pågående nevnte konflikt med Israel. Til høsten vil du derfor få filmen Frihetens betydning – Palestina via NY TID og andre steder, med undertegnende som regissør. Ønsker deg en god lesning! Truls Lie truls@nytid.no