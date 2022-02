Pseudoarbeid – hvordan fikk vi det travelt med å gjøre ingenting

ARBEID : Hvorfor blir noen «udugelige» medarbeidere bevisst satt til å gjøre meningsløse oppgaver? Og er alle lederne er så viktige som deres høye lønninger tilsier?

Bore-out er en ny diagnose. Den rammer folk som har for lite å gjøre på jobben. Danskene Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen fant sammen ut at dette var noe de måtte utforske. De oppdaget at det i de siste årene har kommet flere bøker om meningsløst arbeid. De intervjuet flere av forfatterne, og etter at boken deres ble utgitt på dansk, kom de i kontakt med mange mennesker som opplevde at de hadde altfor lite å gjøre på jobben og/eller at det de gjorde, var meningsløst. Resultatet av undersøkelsen er nå utgitt på norsk med tittel Pseudoarbeid – hvordan fikk vi det travelt med å gjøre ingenting.

Stadige omorganiseringer og utarbeiding av nye visjoner og logoer.

En rivende teknologisk utvikling har medført forenkling . . .