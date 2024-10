Men det internasjonale samfunnet reagerer ikke

J’accuse. Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra

ISRAEL/PALESTINA / Francesca Albanese forklarer at Israel ikke kan påberope seg retten til selvforsvar som svar på angrep fra grupper som utgår fra det okkuperte området. Det betyr ikke at landet ikke har rett til å beskytte sine borgere og svare på Hamas' forbrytelser – men ikke med krig.

(ps. Se også intervju med Albanese her.)

Forfatteren Francesca Albanese, forsker, internasjonal jurist og FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, sier beskjedent i boken J’accuse (‘(J’accuse. Angrepene 7. oktober, Hamas, terrorisme, Israel, apartheid i Palestina og krig)’) at hun hadde som mål å skape «litt orden og bidra til å innta en posisjon som ikke bare ble en fane som skal heises» [se også intervju med avisens redaktør på side 2]. For den ikke-fagkyndige, men bekymrede offentligheten var det nettopp dette som trengtes. De ubeskrivelige grusomhetene som palestinerne i Gaza har gjennomgått dag etter dag, mens hele verden passivt ser på, viser at deler av menneskeheten har mistet de siste trekk av medmenneskelighet.

Albanese beviser tvert imot at det fortsatt . . .