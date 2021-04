Med ryggrad og etisk kompass intakt

Medforfatter John Y. Jones

Det svenske språket har ikke et eget ord for «varsling» eller «varsler». De bruker bare det engelske whistleblower direkte oversatt til «visselblåser». På islandsk kalles det uppljóstrari, en som opplyser, en som får frem sannheten.

Sannheten er forgjeves hvis kjennskapen til den ender i et dokument i en skrivebordsskuff eller forblir hos et desillusjonert og fortvilet offer. Derfor trenger vi et godt samspill i triangelet mellom varsleren, journalisten og publisisten. Først da kan sannheten nå ut, tas på alvor, skape god og informert debatt og kanskje endre bedriften, skolen, lokalsamfunnet, ja, nasjoner til det bedre.

. . .

