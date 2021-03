Med leiebil kan du få en unik ferieopplevelse i Norge

At vi lever i et langstrakt land er kanskje en klisje, men det er også en sannhet. Å rekke over hele landet med bil er derfor ikke realistisk for alle hvis man starter hjemmefra.

Leie bil

Dersom du i stedet velger å starte og avslutte ferien med en flyreise, blir mulighetene mye større. Ved å planlegge ferien tidlig kan du dessuten få gode priser på leiebiler, og velge fra et bredt utvalg av biltyper.

Start med å lage en liste over hva du har lyst til å se og oppleve, og lag deretter en kjørerute ut fra nærmeste flyplass.

På flyplassene kan du enkelt leie bil, og levere den tilbake når ferien er over. På nettsiden GoAutos.no kan du få tips om leiebiler i Norge. Der kan du søke og sammenligne leiebiler i hele landet fra kjente selskaper som blant annet Sixt og Avis, og få gode priser til gode betingelser. Alle biler der leies ut med nødvendige forsikringer inkludert, og med ubegrenset kjørelengde.

Nasjonale turistveger

Visit Norway er blant de som anbefaler å bruke bil for å utforske alle de naturskjønne stedene i Norge. På deres nettside visitnorway.no kan du lese mange turtips og forslag til kjøreruter for å oppleve flott natur i eget tempo.

De såkalte Nasjonale turistveger er strekninger som er spesielt fremhevet som flotte, på grunn av vakkert landskap, man får se prisbelønt arkitektur, samt at strekningene er turistvennlige på den måten at det er rikelig med rasteplasser og tilrettelagte utsiktspunkter langs veien.

Til sammen er det 2136 kilometer med Nasjonale turistveger i landet, fordelt på 18 ulike traseer. Du kan finne en oversikt over alle på nettsiden Nasjonaleturistveger.no. Der er det også kart og beskrivelser, slik at du lett kan legge opp din egen rute.

I tillegg til flott natur tar turistvegene deg forbi muligheter for overnatting på alt fra flotte hoteller til telting i fjell og villmark.

Rutene tar deg til Varanger, Havøysund, Senja, Andøya, Lofoten og Helgelandskysten i nord. Videre til Atlanterhavsvegen, Ryfylke og Jæren langs kysten. Det går også ruter i Geiranger og Trollstigen, gamle Strynefjellsvegen, Rondane, Sognefjellet, Valdresflya, Gaularfjellet, Aurlandsfjellet samt Hardanger og Hardangervidda.

Verdensarvlisten

Et annet utgangspunkt for å finne spennende steder er de åtte stedene i Norge som står oppført på UNESCOs verdensarvliste. Noen av disse stedene er også langs turistvegene, som Geirangerfjorden. I tillegg står Bryggen i Bergen med den gamle hanseatiske trebebyggelsen på lista, sammen med Urnes stavkirke fra 1140, byen Røros, helleristningene i Alta, Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane, Vegaøyene i Nordland og Struvnes Meridianbue i Hammerfest.

Tips til småbarnsforeldre

Når du lager en kjørerute er det viktig å ikke planlegge med for lange strekninger. Det viktigste er ikke å se mest mulig, men å ha det gøy underveis. Husk å stoppe bilen før alle er slitne og grinete. Å legge inn et par maratonetapper går greit, men de bør etterfølges av en dag eller to i ro.

Når man skal kjøre langt er bøker og nettbrett gode kompiser. Men dersom man blir bilsyk må de legges vekk. Da kan leker som «mitt skip er lastet med» være artig. Når det blir for enkelt kan man bytte det ut med «regelleken». Den går ut på at en person bestemmer en hemmelig regel, og sier «mitt skip er lastet med …» ut fra sin egen regel. Så må de andre følge opp på samme måte, og prøve å gjette seg til hva regelen er. Den som finner ut regelen vinner. En regel kan f.eks. være «mitt skip er lastet med mat som begynner med bokstaven O» eller «mitt skip er lastet med sommerferie-aktiviteter».

La ungene planlegge

Ta også med ungene i planleggingen før turen. Da føler alle eierskap og forventning til det som skal skje, og til minnene som skapes gjennom sommerferien. For eksempel kan ungene lete opp bilder og fakta på internett og lage sin egen bok om hva som skal besøkes. Skriv den ut og ta den med på turen, så kan de krysse av og fylle inn mer informasjon underveis.

Og sett av god tid til avstikkere og innfall dere får underveis. Det er tross alt den fleksibiliteten som er den største fordelen med å være på bilferie!

(Foto er fra Varanger, av NataGolubnycha, iStockphoto)