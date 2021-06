Jeg har lenge vært fascinert av fremtiden. Hvilke endringer vi mennesker vil møte på veien, er også noe som antydes med avisnavnet NY TID.

Da jeg for 30 år siden kjøpte Incorporations (sjette bok i serien ZONE Books), var dette en tjukkas av en bok, designet av kanadieren Bruce Mau (1959–). En antologi med de viktigste tenkerne om samtiden og fremtiden. Senere, i 1995, utga Mau og stjernearkitekten Rem Koolhaas boken S,M,L,XL (Small, Medium, Large, Extra-Large) med kritiske essays, manifester, travelogues, arkitektur og tanker om samtidens byer. Utover disse to bøkene kjøpte jeg også Massive Change (Faidon, 2002), der Mau var redaktør – sammen med Jennifer Leonard og Institute Without Boundaries. De tre avansert designede bøkene utgjorde hele 20 centimeter av bokhyllen.

For et par måneder siden, omtrent 20 år senere, kom dokumentarfilmen MAU –

Design the Time of Your Life .

