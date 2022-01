Markedsliggørelsen af Kinas økonomi

Beijing from Below. Stories ofMarginal Lives in the Capital’sCenter



af i dag – via livsfortællinger tilhørende de byfolk, der ikke har fået plads i hverken den officielle historie eller den officielle økonomiske fremgang. KINA : På kanten af republikken, kulturrevolutionen og markedskapitalismen: Beijing from Below giver et unikt indblik i Kinaaf i dag – via livsfortællinger tilhørende de byfolk, der ikke har fået plads i hverken den officielle historie eller den officielle økonomiske fremgang.

Ved en tilfældighed læste jeg den nye oral history-perle Beijing from Below parallelt med den noget ældre roman Mord på en rød heltinde (2012). Det er to bøger, der på fantastisk vis supplerer hinandens temaer set fra hver sin storby og hvert sit årti af Kinas rikochettering ind i global markedskapitalisme.

Den første bog er skrevet af den britiske professor emerita i kinesisk historie, Harriet Evans (ikke at forveksle med bestseller-romanforfatteren af samme navn), og er et intimt portræt af en række fattige og marginaliserede beboere i kvarteret Dashalar syd for Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen) baseret på utallige interviews og samtaler fra midten af 2000’erne og frem.

Den anden er skrevet af den Shanghai-fødte krimiforfatter Qiu Xiaolong og er den første i serien om efterforskeren Chen Cao, der i denne roman skal forsøge at opklare mordet på en «national mønsterarbejder» og samtidig navigere de politiske intriger i årene umiddelbart efter Tiananmen-massakren, og 1980’ernes såkaldte åbning af økonomien.

De, hvis familier blev politisk forfulgte under Kulturrevolutionen, fik gennem Deng Xiaopings reformer i løbet af 1980erne mulighed for at vende tilbage til overfladen – og får dermed mulighed for at indtage både helte- og skurkeroller i det 1990’ernes Shanghai, som Qiu Xiaolong undersøger gennem krimigenren.

Nye politiske vinde

Omvendt viser Harriet Evans hvordan nogle af Beijings mest udsatte familier har oplevet Kinas historiske transformationer – heriblandt Kulturrevolutionen og Deng Xiaopings reformer samt Kinas nye claim to fame som en økonomisk og kulturel stormagt – som én lang navigation gennem forskellige former af prekaritet.

For de mennesker, Evans interviewer, har de nye politiske vinde hverken tilbudt reparation for den vold på sjæl og krop, de blev udsat for under Kulturrevolutionen, eller andel i den økonomiske fremgang, som Kina har nydt på BNP-niveau i nyere tid. Tværtimod ender den seneste transformation af nationen Kina med at udslette disse byboeres eksistens i et kvarter, som deres familiehistorie på godt og ondt har været knyttet til i generationer – for nogles vedkommende siden tiden før Mao og Folkerepublikken.

Den Himmelske Freds Plads

Begge bøger giver et unikt indblik i dele af Kinas to mest ikoniske storbyers sociale geografi, man som almindelig besøgende ellers aldrig ville lære at kende. Og mens Mord på en rød heltinde skildrer partistatens klasseskels-producerende politiske bureaukrati fra hvad man kan kalde midten af samfundet, skildrer Beijing from Below det, ja, nedefra. Begge foregår i nærhed af Den Himmelske Freds Plads: Den første i politisk forstand, idet mordopklaringen foregår ganske kort efter massakren på studenterne, der medførte internt og til tider uforudsigeligt opgør i Partiet og omegn, og den anden i konkret . . .