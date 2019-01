Slumbeboere fordrives for at rumme boligkomplekser og golfklubber

Trige Andersen er frilansjournalist og historiker.

Neoliberalizing Spaces in the Philippines. Suburbanization, Transnational Migration, and Dispossession Ateneo de Manila Arnisson Andre Ortega University Press Filippinene

I 1973 forlod Josie Høgh sin barndoms landsby Ibayo, udenfor Filippinernes hovedstad Metro Manila, for at arbejde i København. Det var ikke planen da hun rejste ud, men hun endte med at slå sig ned i Danmark. I dag er kun én af hendes syv søskende tilbage. De andre er migreret til andre dele af landet eller til udlandet. Ibayo findes ikke mer: Landsbyen er blevet til kvarteret Santo Nino i et larmende og tæt befolket byområde omringet af en international lufthavn, kasinoer, megahoteller og megamalls.

For et par år siden opkøbte en privat investor den forhenværende landsbys sidste dambrug og hældte jord i. Nu er der bygget et stort boligkompleks, Arista Place, omgivet af høje mure og sikkerhedsvagter og eleveret over resten af kvarteret, som derfor er i akut fare for oversvømmelser når monsunregnen begynder.