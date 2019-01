Maktesløs mot rusen

Beautiful Boy / Ben is Back Felix van GroeningenPeter Hedges USA / USA

Av og til lages det filmer parallelt med påfallende like temaer, som da både Capote (2005) og Infamous (2006) tok for seg Truman Capotes arbeid med boken In Cold Blood, eller da danske Kapringen (2012) og amerikanske Captain Philips (2013) begge handlet om lasteskip som ble kapret av somaliske pirater. At to aktuelle amerikanske filmer forteller om foreldres utfordringer med en rusavhengig sønn, er kanskje ikke like overraskende, all den tid narkotikamisbruk i USA har nådd et epidemisk omfang.

Maktesløshet

Først ute på norske kinoer er Beautiful Boy, med premiere 4. januar. Denne spillefilmen handler om virkelige personer og er basert på både fars og sønns skrevne memoarer, David Sheffs Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction og Nic Sheffs Tweak: Growing Up on Methamphetamines. Den suksessfulle frilansjournalisten og faren David spilles av Steve Carell, som de siste årene har imponert i tyngre dramaroller etter å ha slått gjennom som komedieskuespiller i voksen alder. Sønnen Nic spilles av Timothée Chalamet, i sin første store rolle etter gjennombruddet med Call Me By Your Name. Begge leverer utmerkede prestasjoner i en film som fokuserer på forholdet mellom de to rollefigurene – og Davids tiltakende maktesløshet i kjølvannet av at den begavede sønnens eksperimentering med narkotika har ført til en alvorlig avhengighet av metamfetamin.

Hvem som helst