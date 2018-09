Makt og avmakt i norsk psykiatri

Lande er filmskribent og regissør.

Making Sense Together Ellen Ugelstad Norge

«Noen ganger når jeg ligger i senga og hører på musikk, kjennes det ut som om jeg har belter rundt beina, selv om jeg ikke har det. Sist gang jeg lå i belter, fikk jeg tre sprøyter for å roe meg ned. De strammet beltene og så gikk de ut av rommet.».

Gutten som henvender seg til kamera, formidler ensomhet og apati. Munnpartiet – måten han tygger ordene frem på sammen med blikket – røper lidelse og en usikkerhet på seg selv og sin mottakelse.

Setningene henger i en klam taushet. Vi befinner oss ikke på lukket avdeling, men er isteden vitne til en teaterscene. Skuespillerdebutanten Edvin Anstendsrud skildrer pasienten foruroligende bra, nesten for godt: Har avmakten blitt for satt? For mange har den nettopp dét.

Pasientene utgjør en felles, men hjelpeløs front mot et individfiendtlig system der lønnsomhet står i fokus.

Dette er et av de sentrale varskuene i denne særegne dokumentaren, som debatterer sider ved det psykiatriske system er en belasting for både pasienter og pårørende.

Fra en pårørendes perspektiv

Ugelstads bror har vært i psykiatrien i mange år. Regissøren bruker filmformatet til å formidle sitt møte med dette systemet, men også for å få det i tale. Making Sense Together er hennes tredje i rekken om temaet. Tidligere verk er Indian Summer (2011) – et nært, dokumentarisk portrett av broren på hans egne premisser. I fiksjonskortfilmen Møterommet (2017) iscenesetter regissøren stringent den dysfunksjonelle ansvarsgruppen for den psykiatriske pasienten.

I hybriddokumentaren Making Sense Together – hybrid fordi den veksler mellom fiksjon og fakta – er tagninger fra kortfilmversjonen Møterommet blandet sammen med nytt materiale som arkivopptak, tekstplakater, nye iscenesettelser og intervjuer med reelle og fiktive personer. Ja, det er mye på gang i Ugelstads siste film, og det er lett å bli forvirret når man prøver å skille fiksjon fra fakta, skuespillere fra virkelige personert.

På distribusjonsselskapet Arthaus’ sommerfest i juni finner jeg regissøren premiereglad på dansegulvet og tar henne til side for å spørre henne om filmen. Ugelstad har to sentrale aktører i filmen ved sin side, bipolare Superstar – som medvirker i filmen som seg selv, og som denne kvelden fremfører sin eminente musikk – sammen med skuespillerstjerneskuddet Edvin Anstendsrud.

Den gamle tvangstrøye-mentaliteten er aldri langt unna.