Maidan-hendelsene er nøkkelen til å forstå krigen i Ukraina

The Maidan Massacre in Ukraine: The Mass Killing that Changed the World

UKRAINA / Er det Russland som var aggressor i Ukraina, mens Vesten støttet Ukrainas frihetskamp? Eller er det Vesten som var aggressor, mens Russland støttet Ukrainas valgte regjering?

Er det Russland som var aggressor i Ukraina, mens Vesten støttet Ukrainas frihetskamp? Eller er det Vesten som var aggressor, mens Russland støttet Ukrainas valgte regjering? For å kunne gi et svar på disse spørsmålene må vi se til hva som hendte under Maidan-demonstrasjonene og særlig under den voldelige utviklingen med mange døde i februar 2014. Den som har gjort det grundigste akademiske arbeidet om disse hendelser er Ivan Katchanovski, en ukrainsk-kanadisk professor ved Ottawa-universitetet. Han har nå utviklet flere akademiske artikler til en bok, som ikke minst gransker massakren der titalls demonstranter og også politi ble drept den 20. februar 2014.

Maidan-demonstrasjonene ble holdt i Vest og i Kyiv, og var kort sagt minoritetens opprør mot majoriteten

Fra senhøsten 2013 mobiliserte EU-vennlige grupper til store demonstrasjoner mot president Viktor Janukovitsj i Kyiv og i flere byer i det vestlige Ukraina. Men Janukovitsj var fra Donbass i det østlige Ukraina og hadde sin støtte i øst. Hvis man ser til presidentkandidatenes støtte i valget 2010, var Julija Tymosjenko helt dominerende i Vest-Ukraina, mens Janukovitsj var helt dominerende i det folkerike . . .

