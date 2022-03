Magtens jerngreb om befolkningen

STUM TVANG – en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt

KAPITALISME : Den økonomiske sfære, lige som den politiske sfære, er et sæt af sociale relationer inden for herredømmesystemet – noe forfatteren Søren Mau tar tag i.

Videnskabsmanden og filosoffen Albert Einstein er blandt meget andet husket for citatet: «We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them». Citatet kan anvendelsesorienteret omformes i et spørgsmål: kan vi løse de problemer vi står overfor inden for de samme institutioner, som udgjorde rammerne og søjlerne i samfundet, da vi skabte problemerne?

Hvad er det for et «monster» der karakteriserer kapitalismens DNA?

Det spørgsmål blev en ledestjerne, da jeg læste Søren Maus bog Stum tvang – vi er under «stum tvang», drømmende og bevidsthedsmæssigt sovende i det omkringliggende organiserede samfund: Vi skal væk fra den globale opvarmning vil det naturligvis indebære en kursændring med afsæt i en nytænkning. Men hvad er det for et «monster», der karakteriserer kapitalismens DNA, som verdenssamfundet skal til livs? Skal kapitalismen tæmmes, justeres og reguleres eller lader dens iboende dynamik med evig ekspansion sig ikke gøre? Og hvad så?

Den økonomiske magt

COP26 i Glasgow forsøgte at finde frem til en konklusion for at få standset den globale opvarmning. Som med pandemier, sådan også med den globale opvarmning – det handler om livet på planeten. Økonomien er global, men verdenssamfundet står uden «en body» eller et organ, der globalt matcher en global økonomi med global beslutningskompetence. Vil det da være muligt fortsat – i kommende generationers interesse – at fæstne forhåbninger om en klimaløsning inden for COP-systemet?

I Danmark har Stum tvang bidraget til en fornyet interesse for marxismen eller rettere for en fordybelse i kapitalismens . . .