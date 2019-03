Mafiaens makt

Zoldnere er en latvisk filmregissør, kurator og publisist.

Publisert: 04.03.2019 Email: astra.zoldnere@gmail.com Publisert: 04.03.2019

Medforfatter: Truls Lie

Det var vanskelig for Letizia Battaglia å være uavhengig i en mannsdominert verden. Først nektet faren hennes henne å forlate huset, senere ville ikke mannen hennes la henne studere. Hva med kvinnene på dagens Sicilia? Er de fremdeles undertrykt, spør vi den kjente fotografen:

– Dagens kvinner er langt mer selvstendige og har større frihet. Imidlertid er mange kvinner arbeidsløse, da det er få jobber å finne. Men likevel har de vesentlig større muligheter til å styre sine liv enn vi hadde. Samtidig er mange innvandrerkvinner tvunget til å prostituere seg.

– Da du begynte å fotografere som journalist som 40-åring, fant du ut at du foretrakk å fotografere framfor å skrive. Var det en tilfeldighet eller skjebne?

– Jeg tror ikke på skjebnen. Det var et valg. Jeg var den eneste mafia-fotografen på den tiden. Jeg motarbeidet alt det mafiaen gjorde, med alle midler jeg kunne finne. Ja, jeg mottok drapstrusler og ble bedt om å forlate Palermo, men jeg ble værende og fortsatte arbeidet mitt. Jeg har slåss mot mafiaen – med og uten kamera.

– Som kvinne måtte du kjempe for i det hele tatt å få lov til å ta bilder. Tror du at du ville tatt annerledes bilder hvis du hadde vært mann?

«I Italia avsluttet vi kampen mot mafiaen med tidligere statsminister Berlusconis inntreden for 20 år siden.»

– Dersom jeg var mann, ville jeg vært annerledes. Jeg elsker fotografier som er tatt av kvinner. Om en kvinne har talent, er hun langt modigere, mye mer oppmerksom, og hun respekterer menneskene hun tar bilder av mer enn det mannen gjør. I det store og hele finnes det ikke mange kvinnelige krigsfotografer. Jeg tror det ligger nærmere for kvinner å utforske livet og hva livet er. Ikke krig.

– Bildene dine av mafiaen er tatt i ekstreme omgivelser, men fortsatt er det mye poesi og følelser i dem. Hvordan får du til dette i en så tøff situasjon?

– Fotografi er et fantastisk instrument, som avhenger av den personen som bruker det. Foto reflekterer også fotografens personlighet. Dersom en person er ondskapsfull, vil bildene avsløre det. Dersom en person er poetisk og sensitiv, vil også dette komme til syne i fotografiene.

Det gjør stor skade om du glorifiserer og hedrer fenomener som mafia, korrupsjon, narkotika og alle former for kriminalitet.

– Du portretterer mafiaens brutalitet og lidelsene den forårsaker. Hva mener du om filmer som glorifiserer mafiaen, for eksempel Gudfaren-trilogien av Francis Ford Coppola?

– Det er noe dritt. Det gjør stor skade om du glorifiserer og hedrer slike fenomener som mafia, korrupsjon, narkotika og alle former for kriminalitet. Jeg tror at filmregissører som har portrettert mafia på en glorifiserende måte, har gjort det av hensyn til karrieren sin, men de har handlet uansvarlig. Denne typen filmer skaper mye ulykke, de villeder folk, og de gjør ikke noe godt for samfunnet.

– Hva da med boken Gomorra av Roberto Saviano? Gir den et ærligere portrett av mafiaen?

– Jeg liker Saviano og setter stor pris på arbeidet hans. Han er svært modig, presis og ærlig. Det er veldig få mennesker som virkelig slåss mot mafiaen, slik som ham. Andre gode eksempler er borgermesteren i Palermo, Leoluca Orlando, som alltid har kjempet mot mafiaen, og den offentlige anklageren Nino Di Matteo, som avdekket den hemmelige pakten mellom staten og mafiaen. Sammen med sine medarbeidere beviste Di Matteo at etter at dommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino ble drept, samarbeidet medlemmer av italiensk politi og regjeringen tett med kriminelle ledere. Dersom mafiaen sluttet med den fryktelige terroren, ville regjeringen minske straffene for de fengslede mafiasjefene.

– Hva med mafiaen i dag?

– Nå er mafiaens makt institusjonalisert. Cosa nostra er en del av politikken, sykehusvesenet, politiet, eiendomsbransjen. I Italia avsluttet vi kampen mot mafiaen med tidligere statsminister Berlusconis inntreden for 20 år siden. Den banale regjeringen som nå sitter med makten, slåss ikke mot mafiaen. Borgermesteren i Palermo er uavhengig, men han står alene. Også enkelte dommere og anklagere slåss mot Cosa nostra, men den italienske regjeringen gjør det ikke.

Les omtale av filmen Shooting the Mafia