En filmatisk verden satt i spill

x

KORTFILMFESTIVALEN I OBERHAUSEN / ‘Machinima’ – filmer som er laget gjennom dataspill – gjenspeiler og belyser de digitale verdenene vi beveger oss stadig lenger inn i. Det er også nærliggende å tro at kunstig intelligens vil sette markant preg på dette feltet fremover.

Film og dataspill har lenge samspilt tett med hverandre. Utover at det lages spill med utgangspunkt i spesifikke filmer, henter dataspill i stor grad formspråk og virkemidler fra filmmediet. Men påvirkningen går også den andre veien. Og selv om det tidligere het seg at filmatiseringer av spill var dømt til å mislykkes, er både den bejublede HBO-serien The Last of Us og kinosuksessen Mario Super Mario Bros. filmen (sic) nettopp slike spilladapsjoner.

«Angivelig oppsto YouTube nettopp på grunn av behovet for å distribuere machinima.»

Machinima er imidlertid en noe annerledes – og mer direkte – kombinasjon av spill og film. Nærmere bestemt er dette en betegnelse for filmer som er laget i virtuelle 3D-verdener ved bruk av dataspill eller programvare som spill . . .