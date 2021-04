Lydighet i en koronatid

Den nye engelske utgaven av Désobéir (2017) av den franske filosofen Frédéric Gros (f. 1965) ble publisert rett før verden innførte massive koronarestriksjoner. Den globale politiske situasjonen har forandret seg betydelig siden Disobey! først ble publisert på fransk, men vekker likevel noen relevante spørsmål når det kommer til politisk lydighet og ulydighet.

Gros er filosofiprofessor ved universitetet i Paris-XII og institutt for politiske studier (Sciences-Po). Han har skrevet bøker om psykiatri, juss og krig, i tillegg til å skrive den bestselgende boken Philosophy of Walking (2009).

Tittelen på denne boken virker provoserende, for hvor mange vil være politisk ulydige mot koronarestriksjonene? Er det ikke nå vi må være lydige, siden det handler om liv og død? Men også derfor er boken interessant å lese – for hva mener egentlig Gros med å være ulydig?

Skattemyndighetene, hæren og kirken

Boken handler først og fremst om fristelsen til å være politisk lydig. Den er et dypdykk i hvor ulydigheten begynte, og hvor ønsket om å adlyde kommer fra, helt til Sokrates sin tid: Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?

- annonse -

Gros henviser til Immanuel Kant når han skriver at filosofi alltid ender i ulydighet. Han mener at å tenke er provoserende, siden det har som hensikt å løsne tankene, for så å fikse dem.

. . .