Løgn, manipulasjon og skittkasting

Angrepet på den amerikanske kongressen den 6. januar må ha vært som bestilt for Anne Applebaums siste bok, Demokratiets svanesang. Agitasjonen som ledet til beleiringen av Capitol, er på mange måter beviset Applebaum – og for så vidt mange av oss andre – har fryktet, men også ventet på. Forskjellen er at Anne Applebaum varslet oss allerede før Trump ble valgt til USAs president. Uten angrepet var det lett å avfeie hennes påstander om at Trumps politikk og oppførsel kan føre til slutten på det vestlige styresettet, dets hegemoni og rettesnor slik vi har kjent det siden andre verdenskrig.

Nå har vi fasiten: Mannen har gått for langt, men hans populistiske velgerskare er på ingen måter borte. Og verre.

. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- annonse -