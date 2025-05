Løgn, luksus og endeløs krig

The Bibi Files

KORRUPSJON / Alexis Blooms gripende avsløring av det nett av løgner som Israels statsminister Benjamin Netanyahu tilsynelatende har vevd for å unngå korrupsjonsanklager, viser hvordan en manns frykt for fengsel har ført til krig og ustabilitet i Midtøsten. Det handler om en mann hvis ego har vokst til det punkt at han ser på seg selv som en slags kong David-skikkelse som le-der det jødiske folket til frelse.

Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, er enten en oppegående mann med en viss moralsk anstendighet og en berømt sans for detaljer, hvis eneste interesse er å forsvare nasjonen sin – eller en dyktig løgner med en selektiv hukommelse som krever ‘gaver’ fra velstående venner som går til dyr champagne, sigarer og smakløse diamantsmykker til kona Sara, men som også strekker seg til å arrangere positiv pressedekning fra venner som skylder ham tjenester.

Å holde på makten

Alexis Blooms The Bibi Files – en nesten to timer lang og fengslende dokumentarfilm som hadde verdenspremiere på Doc NYC og lansert på kinoer i Storbritannia og Irland og på strømmeplattformer – gjør lite for å overbevise seerne om det første. For Bloom og hans tredobbelt Emmy-prisbelønte produsent Alex Gibney er ‘Bibi’ – Netanyahus kallenavn brukt av tilhengere – en løgner, skyldig i billige og vulgære forbrytelser som å bruke venner til å leve over evne sammen med sin aggressive (og i dokumentaren sterkt antydede) kone, som drikker mye.

Produsentene sier at de ennå ikke har klart å selge filmen i USA, der den minste kritikk av Israel nå rutinemessig blir slått sammen med antisemittisme.

Med utgangspunkt i tidligere upubliserte videoopptak av lekkede israelske politiintervjuer med Netanyahu, hans kone, venner og medarbeidere siden korrupsjonssaken mot ham ble innledet for fem år siden, skildrer The Bibi Files Netanyahus vei til makten som Israels lengst sittende statsminister, i til sammen 17 år fordelt på flere perioder. Den argumenterer for at Netanyahus personlige frykt for å bli funnet skyldig og havne i fengsel – slik andre israelske politikere som er dømt for korrupsjon tidligere har gjort – har drevet ham til å alliere seg med høyreekstreme regjeringspartnere. Det har trukket ham inn i ødeleggende kriger mot Hamas og, i Libanon, mot det iranskstøttede Hizbollah.

Politiets videoer viser en mann som hevder å huske så godt som ingenting – på et tidspunkt roper en etterforsker oppgitt ut at «90 prosent av tiden svarer du at du ikke husker!» – samtidig som han fordømmer andre vitner politiet henter – han omtaler dem som «løgnere».

Netanyahu er stort sett rolig under politiavhør, mens hans kone Sara – som Bloom sier Bibi er redd for – er aggressiv og konfronterende. Det samme er parets eldste sønn Yair, som kaller politiet for «Gestapo» og «Stasi»-agent. Hvis noen andre offentlig hadde sammenlignet det israelske politiet med Nazi-Tysklands ondskapsfulle hemmelige politi, ville de sannsynligvis blitt fordømt som antisemittiske.

Farer for sikkerheten

The Bibi Files bygger på intervjuer med Netanyahus eldste venn, Uzi Beller (som nå er en ledende kritiker), tidligere politiske rådgivere, den undersøkende toppreporteren Raviv Drucker (som også er en av filmens produsenter), hushjelper, en tidligere assistent for den USA-baserte tidligere våpenhandleren som ble filmprodusent, Arnon Milchin – en nær venn av statsministeren . . .

