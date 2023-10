Making the Heavens Speak: Religion as Poetry

RELIGIØSITET / Religion utgjør en krig mot det spontane. Er det et likhetstegn mellom det å være en lydig borger og det å være gudfryktig?

Det latinske religio betegner en strenghet i å følge regler som er til behag for gudene. Sånn sett var sann religion fra begynnelsen av satt opp imot skjødesløshet. Ikke bare Augustin i sin De vera religione [Om sann religion], men også romeren Seneca og jøden Jesus var enige om at det er på tide å erkjenne tilværelsens alvor – livet er kort, og det haster å ta riktige valg. Religion, til tross for begrepets mange betydninger, utgjør derfor en krig mot det spontane – å kommunisere at vi blir observert ,og at hver handling teller.

Den følelsen av at noen ser på, at det haster, at sannheten skal åpenbares – det kaller Sloterdijk i denne boken for teopoesi. At himlene taler, er en poetisk effekt som oppstår i menneskets mange livsområder. Av ulike behov i de situasjonene vi befinner oss i, bryter himmelens stemmer – gudene, . . .