«Livet er en seksuelt overført sykdom med absolutt 100 prosent dødelig utgang.»

A Body Made of Glass. A History of Hypochondria

HELSEANGST / Har du angst for å ha eller få en alvorlig sykdom? Offentligheten oversvømmes av råd om trening, diett, sunt kosthold, helsefarer, nye symptomer etc. Helsejournalistikkens krigsoverskrifter spiller på vår dødsangst. Ett av fem lege-besøk i Storbritannias nasjonale helsevesen er relatert til irrasjonell frykt for egen helsetilstand.

Internettet er blitt «den største lekeplass for hypokondri noensinne», hevder den engelske forfatteren og journalisten Caroline Crampton (f. 1988) i en ny, velskrevet bok om hypokondriens historie. Helseangsten forsterkes av algoritmer og søkemotorer, og nettet blir en megafon for hypokondri: Man søker etter hodepine og ender opp med hjernekreft.

Fenomenet ble døpt ‘cyberchondria’ for omkring 20 år siden. Ordet cyberkondri brukes nesten ikke på norsk, og heller ikke begrepet ‘internetthypokonder’ har slått an. En engelsk undersøkelse fra Imperial College London i 2017 rapporterte at ett av fem legebesøk i Storbritannias nasjonale helsevesen var relatert til irrasjonell frykt for egen helsetilstand med referanse til internettet. Dette ble beregnet å koste 420 millioner . . .