Lidelse blir det uansett

Sorry for the Inconvenience But This Is an Emergency: The Nonviolent Struggle for Our Planet’s Future

JORDEN / Hvordan kan vi bruke sivil ulydighet for en sikre at vi har en levelig jord?

Etter over førti år som aktivist har Lynne Jones skrevet sine memoarer. I boka Sorry for the Inconvenience But This Is an Emergency får vi høre om hennes egne erfaringer, helt fra motstanden mot atomvåpen fra begynnelsen av 80-tallet til hennes deltagelse i Extinction Rebellion i England de siste årene. Hun gir også masse nyttig informasjon om vår kollektive aksjonshistorie.