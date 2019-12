Libanons folk gir ikke opp

LIBANON: «Vi går hjem når regjeringen går hjem», sier demonstrantene på Riad al-Solh i Beirut.





Etter ni dager med uroligheter reagerte Hassan Nasrallah, leder av Hizbollah. Konfrontert med den største demonstrasjonen i Libanons historie, der deltakerne krever en utskiftning av både regjeringen og systemet og en stans i religionsbasert maktfordeling, tyr han til Midtøstens mest typiske forsvarstaktikk: påstanden om utenlandsk konspirasjon. «Hvem betaler for alt dette?» spurte han. «Hvem betaler for maten, for teltene, for musikken?»

«Hva så? Og hva med deg? Støttet av Iran?» var svaret fra demonstrantene på Riad al-Solh, Beiruts største torg. En etter en lastet hundrevis av demonstranter opp en klar beskjed på YouTube: «Jeg betaler.»

Vi merket oss at for første gang talte Hassan Nasrallah med Libanons flagg ved sin høyre side, i stedet for flagget til Hizbollah. Ikke flagget til hans sjia, men flagget som tilhører alle.

Libanon gir ikke opp. Det startet med en ny skatt: på meldingstjenesten WhatsApp. Ikke så mye, tilsvarende tjue cent per dag. Men 17. oktober strømmet nesten to av seks millioner libanesere ut i gater og torg, og der er de fortsatt. «Vi går hjem når regjeringen går hjem», sier folket. Og med «regjering» mener de alle offentlig ansatte.

I Libanon lever 25 prosent av befolkningen i fattigdom. Ytterligere 55 prosent lever på fattigdomsgrensen. Den viktigste inntektskilden er overføringer. «Med slike tall, slike strukturelle problemer, hva gjør regjeringen? Hvilke planer har den?» spør den kjente radioverten Nizar Hassan (26), og svaret vet vi: «En skatt på WhatsApp.»

Og derfor fortsetter protestene, til tross for at statsminister Saad Hariri trakk seg i slutten av oktober.

Protestene er overalt. 27. oktober holdt libaneserne hender og dannet en 168 kilometer lang kjede som strakk seg fra Tripoli i nord til Tyre i sør. «Vi er alle i gatene, og vi står samlet», sier Nizar Hassan. «Det er ikke bare de fattige. Det er folk med høyere utdanning uten jobbmuligheter, næringsdrivende som er avskåret fra en økonomi basert på et monopol styrt av noen få familier. Det er til og med bedrestilte, som ikke har – eller har mistet – de rette kontaktene med dem som har makten. Vi er her alle sammen, for uansett årsak har vi ingenting å tape», sier Nizar Hassan.

Ingenting fungerer

Med en gjeld som er 150 prosent av BNP (bruttonasjonalproduktet), er Libanon nå klassifisert av ratingbyråer som «C». Og lavere enn C er det ikke mulig å komme – da er man konkurs. Den utløsende årsaken til protestene var egentlig ikke skatten på WhatsApp – selv om dette fanget interessen til utenlandske medier. Gnisten som tente demonstrantene, er bokstavelig: I fjor sommer brøt det ut hundrevis av skogbranner i skogene rundt Beirut. Brannene spredte seg ved hjelp av hetebølgen og sterk vind. Brannmennene hadde lite å stille opp med: Tre helikoptre til en prislapp på 13,9 millioner dollar, delvis betalt med donasjoner, sto på bakken grunnet vedlikehold.

«Det finnes penger, nok penger til oss alle. Men pengene er ikke rettferdig

fordelt.» Advokat Amjad Ramadan (28)

Libaneserne måtte som vanlig klare seg selv. De brukte tepper, private brannslukkingsapparater og hageslanger. På et eller annet vis klarte de å få bukt med flammene. «Det var da vi skjønte at vi hadde det bedre på egen hånd, at vi ikke trenger disse kjeltringene», sier folk utenfor Plan Bey, et forlag som er et populært sted for kunstnere.

I Libanon er det ingenting som fungerer. Vannet er ikke trygt å drikke. Det er daglige strømbrudd. Det er mer enn ett års venteliste på sykehusene. Selv fly kan krasjlande hvert øyeblikk: Regjeringen har ikke klart å få i stand et avfallshåndteringssystem, og det er derfor anlagt en ny søppelfylling rett ved flyplassen i Beirut. Konsekvensen er at man risikerer å få måker i flymotorene.

Sosial revolusjon

I Libanon er politikk ensbetydende med fordeling av makt og penger. Tidligere statsminister Saad Hariri har en formue på 1,3 milliarder dollar. Han stanset lønningene til TV-kanalens journalister og unnskyldte krisen, men ga samtidig bort 16 millioner dollar til sin sørafrikanske elsker. Og spør du libaneserne hva de vil ha, er ett av punktene mot slutten av en lang liste med krav dette: «Vi vil ha tilbake pengene de har på sine utenlandske konti.»

Først og fremst sier libaneserne at det er en sosial revolusjon, at det handler om mer enn politikk. De vil ikke bare ha en ny regjering, de vil ha et nytt tenkesett. De er lei av det sekteriske systemet med 18 religiøse grupper og over 100 politiske partier. Et system som stammer fra 1989 etter 15 år med borgerkrig.

«Det var et system som skapte en stat, men ikke en regjering», sier advokat Amjad Ramadan (28) mens han deler ut litt mat. Han har betalt for maten selv, slik at også fattige kan delta i demonstrasjonen på torget Riad al-Solh.

«Ikke nok med at alt er delt opp mellom sunnier, sjiamuslimer og kristne, og at ferdigheter ikke betyr noe. I tillegg tyr regjeringen til private underleverandører som kun er opptatt av profitt», forteller han. «Vi betaler for elektrisitet to ganger. I boligen din er strømmen borte i la oss si sju timer av gangen. I disse timene må du betale for en generator – til en pris som er 3,5 ganger høyere enn vanlig takst.» Og dette er bare ett eksempel; alt i Libanon er slik, hevder han. «Hvis du protesterer, får du høre at det ikke finnes penger. Men det er ikke sant. Det finnes penger, nok penger til oss alle. Men pengene er ikke rettferdig fordelt», påpeker han.

Det er ikke over

I Libanon eier 0,3 prosent av befolkningen 48 prosent av rikdommen. Det er Tahrir-plassen i Kairo i reprise, og «99 prosent»-samfunnet. Slagordene fra den arabiske våren runger, og en loslitt syrisk flyktning som selger sandwicher, sier gråtkvalt: «Det er ikke over, det er ikke over.» Riad al-Solh minner om hendelsene i 2011 også av en annen grunn: Libanesiske demonstranter er uorganisert. Ikke ønsker de å ha en organisasjon heller. De vil at alle skal bety like mye. «Men hvem startet det hele?» spør jeg. Hvem hadde ideen om å komme hit? Og svaret er ganske enkelt: Al-shaab. Folket. Det er ingen leder, ikke noe navn. Ingenting.

I Libanon er det ingenting som fungerer.

Jeg finner et slags svar i Gemmayzeh, som nå er baksiden av Riad al-Solh. Her ligger hjertet av Beiruts natteliv, og denne delen av byen er like herlig og kreativ som New York. Mens regjeringen forsøker å håndtere strømbrudd med gamle generatorer, finner du her høyt utdannede mennesker fra de beste universitetene i Europa som designer solcelleparker og vindkraftverk som skal anlegges over hele verden. Kontrasten blir stor mellom dem og landets president, 84 år gamle Michel Aoun, som var stabssjef i hæren under borgerkrigen. Han er som fra en annen planet – som så mange andre.

Skulle vi hatt en struktur, en talsmann, delt oss inn i grupper og fordelt oppgaver, ville mange umiddelbart påstått at her står CIA eller George Soros bak. Det ville splittet oss og utløst en jakt etter noen å kjøpe eller samarbeide med, sier folk. Kravene deres er klare: «Vi vil ikke ha kompromisser. Vi vil at de skal gå av. Alle sammen. Uten unntak.»

Mange bærer jakkemerker med nasjonalflagget, som for å si: Vi tilhører Libanon. For mens internasjonale eksperter analyserer Libanons framtid med tanke på sunnimuslimer og sjiaer, Iran og Saudi-Arabia, vil libaneserne ha noe helt enkelt: Valg, og med én regel: én borger, én stemme. Til syvende og sist er demonstrantenes krav helt elementære.

I dag gikk en ung ingeniør fram og fortalte: «Jeg er 28 år, og jeg har bare 10 000 lire.» Fem dollar. Så la han til: «Hva skal jeg ellers si?»

Oversatt av Iril Kolle