Less is more

BILLEDKUNST / I løpet av en tretti års tid har store museer gått fra å være underfinansierte, søvnige steder til publikums-magneter og økonomisk viktige turistattraksjoner. Vi finner en motvekt i små museer – slike som i dette essayet omtales fra Hellas. Hva du velger å vise frem til andre, betyr mindre enn hvor du velger å gjøre det.

Før var de på listen over ting man kan gjøre en regnværsdag, når alt av palasser, torg og attraksjoner var sett og fotografert. Men så har museene havnet øverst på listen over steder man vil besøke. På et eller annet vis ble det topp prioritet når man besøkte et land, en by eller en region.

Disse støvete rommene, med luft som har stått stille i årevis, og hvor du kunne høre en knappenål falle, har nå horder av besøkende. De har butikker og kafeer, kjente kuratorer og presseteam, og de dukker opp i alle reise- og livsstilsmagasiner og TV-programmer.

Stjerner: arkitekter og kuratorer

Denne forandringen, eller kulturelle revolusjonen, hevder noen, startet i Paris, Madrid, London og Bilbao før den nådde Beijing og Shanghai, deretter solfylte Los Angeles og San Francisco. Fra Louvre til Thyssen, fra Guggenheim til De Young – det beskjedne offentlige eller private galleriet der malerier og tegninger pleide å henge på dårlig opplyste vegger, og hvor statuer så deg rett i øynene, var nå hipt og åpenbart på vei oppover popularitetskurven.

Arkitekter ble berømt for å designe nye store museer, og museer ble kjent for å være designet av en stjernearkitekt. Kuratorene, som i flere tiår hadde holdt seg i bakgrunnen og gjemt seg på grå kontorer med null offentlig tilstedeværelse, sto plutselig side om side med filmstjerner og politikere (og ble selv stjerner).

Etter hvert som kunstmarkedet vokste, og spekulative priser presset kunst til å bli en stor investering, og etter hvert som det å ha en samling ble en ny lekegrind for de rike som slapper av i San José-dalen eller plasker i Rhinen ved Basel, begynte museene å bli større og større, og budsjettene og innsamlingsarrangementene deres ble samtaleemne i det offentlige rom.

Storbritannia og USA

Man kan si at denne tendensen begynte mye tidligere i Storbritannia og USA med ‘gaver’ og donasjoner fra sjenerøse familier som Morgan eller Vanderbilt, Du Pont eller Rothschild-imperier. Før var det ‘gaven’ som var viktig, ikke huset som ble bygget for å romme den.

Etter hvert som bygningene ble det kunstneriske kjennemerket alle ville snakke og skrive om, og man glemte nesten selve samlingen, ble de fleste småskala museer og gallerier, for det meste beliggende i byer eller regioner, glemt og kastet til side.

Disse stedene, som i generasjoner hadde vært viktige læringsinstitusjoner for tusenvis av barn og voksne, hadde plutselig verken penger,eller publikum til å støtte dem – ei heller en arkitekt som var interessert i å gjenopplive dem for småpenger.

Museer som ikke er designet og dyttet frem av arkitekter som Zaha Hadid eller John Pawson, som ikke er omtalt i en Condé Nast eller Monocle-reportasje, og ikke sjenerøst støttet av luksusgrupper som plastret reklamekampanjer på de skinnende veggene eller glassvinduene (og gavebutikkene) deres – ble til småskala-museer nærmest som en utrydningstruet art.

Smått i Hellas

Men noen land har tatt andre valg. Hellas, som lenge er blitt oppfattet som kaotisk og uregjerlig for de fleste, og som ikke har vært spesielt interessert i å bli belært av noen, har gjort et poeng av å holde på det lille formatet.

Riktignok har landet – på grunn av flere katastrofer – ikke hatt det omfanget av storslåtte bygninger og bulevarder som mange anser som en kulturskatt. Det meste i Hellas har hatt en tendens til å være i mindre skala, siden det var knapt med penger og de hadde bygget de mest ekstraordinære templene og teatrene allerede da de fleste andre bygde småhus på klippene. De hadde gjort det slik før, og de gamle byggene tålte tidens tann.

Landet har heller ikke noe behov for å gjenoppfinne fremtiden (eller smi lykken med Gucci-sponsede vesker). Som sådant ble småskala-museet en gresk institusjon som mange burde kopiere og studere – og prøve å forstå.

Stilt overfor spørsmålet om hvorvidt det som betyr mest, er samlingen og aktivitetsprogrammet (siden vi har en tendens til å glemme at museer ikke bare består av statiske eller skiftende samlinger, men også av vitale kulturelle og sosiale programmer), forsto mange greske institusjoner at et rammeverk i liten skala også kan bety en full kalender med initiativer, riktignok mindre kostbare, men mer engasjerende og effektive.

Her er Benaki-museet, Goulandris, det kykladiske, og til og med det nostalgiske hjemmet til Yannis Tsarouchis, for lokalsamfunnet noe helt annet enn de stjernekledde museene – og uten billettkøene. Du hører kanskje ikke om dem på nyhetene eller i podkaster, men de spiller en ekstraordinær rolle i byene der de ble bygget. Yannis Tsarouchis Foundation, for eksempel, er et enkelt hjem og studio i en forstad i Athen som viser frem arbeidet til en ekte mester, uten enorme installasjoner og arrangementsgimmicker – noe som fungerer helt fint for studentene som ønsker å lære faget der det oppsto. Det egentlige problemet (og dilemmaet) er at uten gimmickene og offentlig oppmerksomhet er det knapt med penger. Og driften av et museum, selv om det er lite, krever et betydelig budsjett.

Gulbenkian-familien

Et annet eksempel er kunstneren Yannis Pappas tidligere studio. Det ligger i et boligområde i Athen hvor du må gå mye og snirkle rundt for å finne det (en del av sjarmen). Inne i studioet, som står nesten slik han forlot det, finner vi en kunstnerisk skattkiste av avstøpninger og bronse, blyanter og pensler, rengjøringsmidler og håndverksverktøy.

Familien nyter fortsatt sin kaffe og kake søndag morgen mens de samtidig er vertskap for de besøkende som kommer for å ta en gratis titt. Under et nylig besøk endte vi opp med å snakke om Gulbenkian-familien. Samtalen om Calouste Gulbenkian (som opprettet en av verdens ledende kunststiftelser tusenvis av kilometer fra der han ble født) med folk som visste hva han gjorde, og hvordan, var uvurderlig.

Kunstskoleelever kommer dit hver uke for å omgi seg med både teori og teknikk, og er omgitt av et liv som ble levd til fulle, i et hus som kunne fortalt en historie eller to. Bygningen og hagen, som en gang summet av aktivitet, summer nå av kreativ energi og samtaler.

Benaki

Benaki, et museum og stiftelse som holder til i noen bygninger rundt Athen, har årlig nesten like mange utstillinger som Guggenheim-museet, og klarer seg helt fint.

I løpet av de siste årene har det klart å bringe Joan Leigh Fermor, John Craxton, Yannis Moralis og mange andre til sine små rom, der verken lokalbefolkning eller turister trenger å stå i kø i timevis eller gå som skilpadder gjennom korridorene.

Dessuten ser det ut til at mange kunstnere liker små forhold, ettersom de foretrekker å se verkene i mer intime omgivelser – bare se på den nylige Brice Marden-utstillingen på Cycladic Museum eller Jeff Koons-installasjonen i Hydras lille tidligere slakteri (støttet av DESTE-stiftelsen).

Private samlere som Dimitris Daskalopoulos, som skapte NEON, og Dakis Joannou (hvis DESTE Foundation har hovedkvarter i en tidligere industribygning som vender mot en sjarmerende sidegate hvor familier sitter og nipper til en espresso) er det levende beviset på at du kan være liten hvis du har mot til å investere i kunsten og kunstneren (og ikke emballasjen). Og begge har kunstsamlinger som ville gjort mange millionærer til skamme.

Det var denne i sin tid dristige og revolusjonerende tilnærmingen som fikk Goulandris-familien til å støtte Picasso og Chagall, kjøpe en Francis Bacon som henger like ved en Julian Schnabel, og deretter bygge et museum på et lite torg i byen der det verken finnes designerbutikker eller Michelin-restauranter.

Denne frimodigheten, eller staheten, til å tro på grunnleggende ting, og dens vitale styrke, er det som gjør Athen og mange andre greske byer til gode eksempler på at du ikke trenger å følge trender for å lykkes.

Småskala-institusjonene

Hovedproblemet for disse småskala-institusjonene er hvordan man på sikt kan tiltrekke seg publikums, sponsorers og støttespilleres oppmerksomhet. Det å være liten har en positiv kostnadseffektiv side, men det gjør det også mye vanskeligere å få den oppmerksomheten som tiltrekker velgjørere (som har sterkere dragning mot medievante prosjekter og pressebegeistring).

Verken den enkelte arkitekttegning eller ulike prosjekter som er realisert i Dubai og Qatar som en ego-tripp av bling og glamour, de surrealistiske hyttene med Anselm Kiefer-verk i skogene på Tasmania, eller Christos tildekking av Triumfbuen i Paris tåler å sammenlignes med et besøk til Yannis Pappas Studio hvis det du ønsker deg, er kunsten selv, eller historien og menneskene bak den.

Du kan snakke og fantasere om Louvre-museet i Abu Dhabi, men du har ingen oppfatning av hva samlingen dreier seg om (eller hvordan og hvorfor den ble satt sammen). Denne forutsetningen bør være veldig klar, en institusjon bør ikke være større enn det den viser frem. På en måte er det å samle en øvelse i å gi slipp på noe, og lære å gjøre det over tid og rom. Hvis plassen tar over, er ikke tiden nødvendigvis så tilgivende.

Småskala-museet er en bærer av en flere hundre år gammel samlertradisjon: samling for å se hva noen klarte å samle sammen, og så bestemte seg for å dele.

Hvis de fleste institusjoner nå er opptatt av størrelse, så er kanskje det reduserende ved å samle der allerede, ettersom hva du velger å vise frem til andre, betyr mindre enn hvor du velger å gjøre det.

Å være liten har sine fordeler, for man kan alltid vokse.