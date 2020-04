FOTO: Tematikken i utstillingen 'The Beginning' med Lennart Nilssons fotografier er spesielt rørende og tankevekkende nå som pandemien herjer.

Utstillingen The Beginning på WestLicht i Wien presenterer et utvalg av verkene til den svenske fotografen Lennart Nilsson (1922–2017). Utstillingen er nå et av mange offentlige kulturtilbud som er stengt på grunn av korona-pandemien, men jeg var der på åpningen, da det fortsatt var stille før stormen.

I dag er Nilsson mest kjent for sine banebrytende fotografier av et voksende embryo i livmoren. Men han innledet sin karriere som fotojournalist på 1940-tallet, ved å dokumenterte mennesker fra ulike samfunnsklasser, både i Sverige og i utlandet.

Kjendiser og hjemmefødsler

11 år gammel fikk Nilsson sitt første fotokamera av faren, og allerede fra tenårene av fotograferte han mange berømte svensker, blant annet medlemmer av det svenske kongehuset og Ingmar Bergman, for å nevne noen.

Hans nasjonale gjennombrudd kom da han var i begynnelsen av tjueårene og knipset en fotoserie av jordmoren Siri Sundström og dokumenterte hjemmefødsler i Lappland. Fotografiene ble publisert i Se i 1945. Det er rørende å se hvor lite som har forandret seg når det kommer til fødsel, som framstår som et hellig ritual, der den rosa nyfødte representerer liv, vitalitet og håp.

Vi kjemper for å leve, men mest av alt for å overleve, akkurat som embryoet i livmoren.

Det er vakkert å se og bli minnet på at livet er en gave i en ellers så urolig og håpløs tid. Selv om Nilssons framstilling av fødselen framstår som romantiserende, beveger det oss. I disse karantenetider er det kanskje spesielt viktig å huske at vi kun har ett liv, og hvor dyrebart og hellig livet er for hvert enkelt menneske.