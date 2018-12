Ledet mot lyset av den blinde

The Day the Sun Died Yan Lianke Chatto & Windus England

Yan Lianke er en stigende stjerne på bokhimmelen her i Vesten. Men i Kina får han ikke publisere – de kinesiske utgavene av bøkene hans er forbudt på fastlandet og kommer bare ut på Taiwan. Han kunne gjort det samme som forfatterne Ma Jian og Xiaolu Guo: dratt ut av landet og publisert bøkene sine i oversettelser i Europa og USA. Men da hadde han mistet kontakten med hjemprovinsen Henan, og som han ofte gjentar i intervjuer, er Henan fundamentet for alt han skriver – både persongalleri, miljø, landskap og ikke minst språket han bruker, som visstnok er godt krydret med den lokale Henan-dialekten. Og likevel er romanen The Day the Sun Died den mest universelle Yan Lianke har skrevet så langt, og på mange måter også den sterkeste og dypeste.

Grunnleggende gripende

Rammen for romanen er slående enkel: Den fjorten år gamle gutten Ninnian forteller om dagen da folk begynte å gå i søvne i hjembyen hans, Gaotian. Samtidig forsvinner også solen, og byen og landskapet rundt legges i totalt mørke. Ganske raskt begynner ting å skje: Butikker og hjem blir plyndret av både søvngjengere og våkne folk, de eldre vandrer ned til elven som renner gjennom byen og hiver seg uti – og drukner. Utover natten begynner det også å dukke opp bander fra fattige landsbyer utenfor byen – de kommer for å plyndre og drepe de velstående som bor i egne lukkede, bevoktede nabolag. Det likner sterkt på marxismens klassiske krig mellom kapitalister og proletarer, mellom utbyttere og slavearbeidere, og man forstår fort hvorfor denne romanen – som foregår i nåtidens Kina – ikke slipper gjennom sensuren. Yan Lianke nører opp under forbudte følelser – oppsamlet hat og hevnlyst slippes frem hos søvngjengerne som vandrer rundt i sin egen drømmetilstand, blinde for hverandre, og lever ut alle sine trivielle fantasier og begjær.

Gutten Ninnian beskriver nokså rett frem det som skjer: Hvordan folk – også hans egne foreldre – pendler frem og tilbake mellom sovende og våken tilstand, mellom blinde drifter og innlærte sosiale koder og konvensjoner. Det er noe grunnleggende gripende Yan Lianke graver frem i slike kaotiske situasjoner, noe som hever skriften og fortellingen hans opp til et høyere nivå. Det skjer i overgangen mellom kaos og klarhet som treffer en åre som ligger latent hos alle, og det gir også romanen en sterk universell og allmenngyldig karakter – allmenngyldig fordi det er uunngåelig. Søvngjengerne i Gaotian minner på mange måter om et norsk julebord etter midnatt. Langt etter midnatt.