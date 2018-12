Kvinners plass i den digitale revolusjonen

Devillard er seniorpartner i McKinsey & Company

Medforfatter: Anu Madgavkar er medarbeider i McKinsey Global Institute



Digital teknologi er et tveegget sverd for verdens kvinner. At menn har lettere adgang til denne typen teknologi, gjør at kvinner risikerer å sakke ytterligere akterut, både økonomisk og sosialt. Men dersom kvinner får dra full nytte av digital teknologi, vil det åpne seg avgjørende muligheter for dem.

Ifølge beregninger utført av GSM Association har kvinner gjennomsnittlig 85 prosent av menns tilgang til internett og mobiltelefoni, og 1,7 milliarder kvinner i lav- og middelinntektsland er ikke oppkoplet. Dette begrenser kvinners og jenters fremtidsmuligheter i vesentlig grad.

Muligheter

Digital teknologi forbedrer kvinners tilgang til penger. Nettbanken sparer dem for lange reiser til en bankfilial eller minibank. På samme måte gir teknologidrevet helseveiledning via telefon eller nettbrett økt helsegevinst, ettersom den når kvinner i de mest fjerntliggende områder, og de slipper en lang og ofte risikabel vandring for å få legehjelp.

De digitale teknologienes tidsbesparende potensial er så betydelig at slike teknologier kan utgjøre en forskjell i kvinners mulighet til å søke betalt arbeid. I dag tar kvinner seg av tre fjerdedeler av alt ubetalt omsorgsarbeid. Dette gir en økonomisk gevinst på rundt 10 billioner dollar, eller 13 prosent av globalt bruttoprodukt – noe som ikke kommer til uttrykk som inntekt, og langt mindre som økonomisk makt. Netthandel og teknologibasert forretningsdrift gir kvinner større fleksibilitet og selvstendighet og hjelper dem til å hanskes med ansvar i hjemmet, i tillegg til å være i lønnet arbeid. I Indonesia genererer kvinne-eide forretninger 35 prosent av fortjenesten i netthandelen, sammenliknet med bare 15 prosent av fortjenesten i offline-forretninger.

Noe av det samme kan man se i Kina, der 55 prosent av nye internettbutikker er grunnlagt av kvinner. Kinesiske Alibabas netthandelplattform Taobao har like mange kvinnelige som mannlige forretningseiere. I Kina bor 114 av verdens 147 «selfmade» kvinnelige milliardærer. Til sammenlikning bor bare 14 av dem i land nummer to, USA.

En styrking av kvinners økonomiske muligheter er ikke bra bare for de kvinnene som drar nytte av det: McKinsey Global Institute (MGI) har beregnet at å fremme likestilling mellom kjønnene vil kunne legge 12 000 milliarder dollar til verdensøkonomien innen 2025. I Asia/Stillehavsregionen alene ville det å få flere kvinner inn i heltidsstillinger i bedre betalte og mer produktive sektorer føye 4500 milliarder dollar per år til GDP