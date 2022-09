Kvinnene som reiser til den Islamske Staten

Den andre



og journalister og eksperter støtter påstanden. Men hvor mange offerhistorier må til før IS mister sin tiltrekning på enkelte?

Hva med Aisha Shezadi Kausar? IS-BRUDENE : Både ofre for og frafalne tilhengere av terrororganisasjonen IS hevder at denne «staten» vil reise seg igjen,og journalister og eksperter støtter påstanden. Men hvor mange offerhistorier må til før IS mister sin tiltrekning på enkelte?Hva med Aisha Shezadi Kausar?

På USAs nasjonaldag, 4. juli i 2014, går Abu Bakr al-Baghdadi – tidligere emir i Al Qaida, nå leder for utbrytergruppen IS (Den islamske stat) – sakte opp trappen for å tale i moskeen i Mosul. Områder i Irak og Syria er i klørne på terrororganisasjonen, hvis medlemmer torturerer, voldtar, mishandler og dreper alle de mener er mot dem. Al-Baghdadi roser dem for innsatsen med å etablere kalifatet.

IS er aktive i sosiale medier og publiserer i 2013–2014 videoer av mennesker som henrettes, til advarsel eller henrykkelse avhengig av den som ser på. Vi husker videoene godt: En mann halshugges mens en knelende sidemann venter på samme skjebne om USA ikke gir etter for organisasjonens krav.