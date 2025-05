Kvinnelige karikaturtegnere

POLITISK SATIRE / Vi ser på TV-serien som analyserer pressetegnernes mot og relevansen av deres arbeid i den demokratiske kampen og i forsvaret av enkeltmenneskers og særlig kvinners rettigheter.

Helt siden ungdomsårene har jeg vært en ivrig leser av tegneserier og satiriske politiske magasiner. Jeg har brukt tegneserier i utstrakt grad i mitt akademiske arbeid, i min universitetsundervisning og i mitt kommunikasjons- og informasjonsarbeid som europeisk embetsmann. De siste tjue årene har jeg arrangert politiske tegneseriekonkurranser og politiske konferanser med tegneserieskapere, og jeg har publisert en rekke artikler og bøker om tegneseriens uunnværlige rolle i den demokratiske debatten. På bakgrunn av denne lange erfaringen kan jeg si at det er ytterst sjelden man støter på en TV-serie som er intelligent utformet og overbevisende hva gjelder både innhold, regi og redigering, og som analyserer både pressetegnernes mot og relevansen av deres arbeid i den demokratiske kampen og i forsvaret av enkeltmenneskers og særlig kvinners rettigheter.

Seks modige kvinners kamp

Men nettopp dette er tilfellet med TV-serien Draw for Change . Denne ble produsert i 2023 med støtte fra en rekke europeiske TV-kanaler og EU-programmet Creative Europe Media. Serien består av 6 52-minutters reportasjer, hver regissert av en kvinnelig regissør med samme nasjonalitet pressetegneren som skildres.

«Vår slagmark er å tegne for å gjøre en forskjell»

I hver reportasje får vi et innblikk i den sosiale og den politiske konteksten i landet den enkelte pressetegner arbeider i, slik at vi kan forstå årsakene til kampen de fører: Syria for Amany Al-Ali, der hun bodde i Idlib, en høyborg for jihadistgrupper; Mexico for Mar Moreto, et land der antallet kvinnedrap (elleve om dagen i Mexico by) og forsvinninger av kvinner er blant de høyeste i verden; Russland for Viktorija Lomasko, som ble tvunget til å forlate landet sitt etter invasjonen av Ukraina; India for Rachita Taneja, som ble truet og straffeforfulgt for sine karikaturtegninger; Egypt for Doaa El-Adl, der hun var den første kvinnelige karikaturtegneren, men der hennes arbeid var et eksempel til etterfølgelse og inspirerte andre til å følge etter, til tross for trusler og anklager om blasfemi; og USA for Ann Telnaes, vinneren av Pulitzer-prisen, som har blitt utsatt for . . .

