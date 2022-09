Kvinnelige arbeidere i uformell sektor

WIEGO / Den uformelle økonomien stigmatiseres ofte som en «skyggeøkonomi» og karakteriseres som illegal og uetisk. Slik generalisering er urettferdig overfor den store majoriteten av to milliarder uformelle arbeidere som prøver å tjene til et verdig liv.

Det unike WIEGO-nettverket (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing), som er basert på forskere, utviklingsarbeidere og aktivister verden over i samspill med fattige arbeidere, er blitt en viktig påvirkningsagent med hensyn til lokal, nasjonal og globale makt. WIEGO er et globalt nettverk som prioriterer å styrke fattige arbeidsfolk, særlig kvinner i den uformelle økonomien, for å bedre livssituasjonen deres. Utgangspunktet er at alle arbeidstakere skal ha like økonomiske muligheter, rettigheter, beskyttelse og stemme.

WIEGO ble grunnlagt i 1997 av ti aktivister, forskere og utviklingsarbeidere. Alle var bekymret for at fattige i den uformelle økonomien ikke ble forstått, verdsatt eller støttet politisk – verken nasjonalt eller av det internasjonale samfunnet. I dag fortsetter WIEGO gjennom global politisk debatt å skape forståelse for særlig kvinners utfordringer i uformell sektor.

En av WIEGOs første bidrag var å utvikle et konseptuelt rammeverk for å muliggjøre datainnsamling og forbedre kunnskap og forståelse . . .