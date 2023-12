Kvinnedrap som eventyrfortelling

Poverine. Come non si racconta il femminicidio

VOLD / Om ‘feminicid’ ennå ikke har etablert seg som et begrep i Norge, er det på vei inn i språket vårt. Det betyr ganske enkelt kvinnedrap, men knyttes gjerne til ektefellen, partneren eller et familiemedlem. I fjor ble 90 kvinner ofre for femminicidio i Italia, noe som plasserer landet på en europeisk tredjeplass.

Carlotta Vagnoli skriver romaner og sakprosa om hvordan kvinner og menn snakker sammen. I TED Talks og på sosiale medier tar hun opp stereotypier om kjønn i språket og kulturen, så vel som spørsmål om kropp og seksualitet. Født på åttitallet som hun er, betegner hun seg som aktivist, og ikke som influenser, og i de siste årene er hun en av mange som tar tak i det fenomenet som i Italia går under femminicidio (kvinnedrap).

Et nylig offer i Italia for kvinnedrap, heter Giulia Cecchettin (22) som ble drept av kjæresten. Det har gitt oppmerksomheten rundt femminicidio enda en omdreining, med uttalelser fra kjendiser og feminister i de italienske mediene – der også familien hennes har uttalt seg. I La Repubblica 22.11 sier Vagnoli at selv om Cecchettin vokste opp i et hjem hvor kvinnevold ble diskutert, hindret det henne ikke i å bli offer for den. Samme uka samlet medstudentene hennes seg i Padova – om et minutts rabalder til minne om henne.

Misogyn kultur

Det er to år siden Vagnolis bok Poverine (‘Stakkars kvinner’) kom ut, men fenomenet må sies å ha . . .

