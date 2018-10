Kurdisk kvinnekamp

Commander Arian Alba Sotorra Tyskland/Spania

Women’s Protection Unit (YPJ) er den mindre kjente kurdiske kvinnelige armeen – alliert med People’s Protection Units (YPG) – som slåss i det nordlige og kurdiske Syria. YPJ står for Yekineyen Parastina Jin. Armeen startet som en forsvarshær da IS angrep kurdiske områder. Tropper i både YPJ og YPG velger sitt eget befal. Som Arian forklarer i filmen er målet for YPJ-hæren å forsvare kvinners frihet. Selv om kvinner slåss side om side og i samarbeid med mannlige soldater, er det absolutt forbudt å betro dem hemmelige eller personlige saker.

Alba Sotorras nye film Commander Arian fokuserer på én av YPJs kommanderende offiserer, Arian Afrin, som regissøren følger både bak og til frontlinjen. Når vi møter Arian, er hun i et herberge for kvinner, på bedringens vei etter å ha blitt truffet av fem kuler seks uker tidligere. Scener fra rekonvalesensperioden flettes sammen med scener fra fronten, som ble filmet året før. Førsteinntrykket er at Arian savner soldatlivet: kampene, kameratene, påkjenningene – og fryden over å lykkes. Tankene hennes reflekterer et romantisk syn på krig, som i virkeligheten ofte er både grisete – særlig i Syria med de mange ulike gruppene som kjemper mot hverandre – og kjedelig.



Commander Arian er enda en film om «krigen i Midtøsten», men likevel svært forskjellig fra filmer som Peshmerga og No Place for Tears. Fremfor noe byr den på et klart kvinnelig og feministisk (?) perspektiv.

Feministisk frigjøring

Arian er med i en gruppe som jobber for å befri landsbyer og byer rundt Kobane, som byen Tell Abyad i Raqqa-provinsen. Krigerne er kledd i kamuflasjedrakter med fargerike skjerf, men ingen hjelmer. Det er begrenset tilgang på ammunisjon. Nøyaktig hva de skal gjøre fremstår som uklart – til tider virker det hele lite samordnet. Hva skal de gjøre med en fange som mistenkes for å være IS-mann? Hva med den sivile befolkningen i befridde landsbyer? Dette forblir utydelig, og spørsmål om rettferdighet og hevn berøres ikke.