Kunstig intelligens og vår måte å tenke på

HIGH-TECH / Hva kan sies om kunstig intelligens (AI) – innen nye typer krigføring, eller for naturen? Flere filmer og diskusjoner på Thessaloniki International Documentary Festival gikk i dybden på refleksjoner om hvilken fremtid vi nå vil få.

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI) inntar mer og mer min hverdag. Jeg abonnerer på ChatGPT 4.0, som jeg bruker til oppslag og spørsmål, jeg bruker det mer enn Google-søk. Jeg lærer også italiensk via en KI-robot i appen Langua, en ‘kvinne’ jeg snakker til, som hører når jeg stotrer frem på italiensk, tolker det og svarer ‘intelligent’ nok – samt viser dialogen i tekst som kan leses, eller klikkes på om jeg ønsker engelsk oversettelse. Et par ganger svarte ‘hun’ der jeg testet ‘forståelsen’ for å sjekke, med å være utilpass på grunn av spørsmålet, eller si at jeg vel måtte spøke.

AI, An Inevitable Intelligence

Den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Thessaloniki laget i år en seksjon ved navn «AI, An Inevitable Intelligence». Dette innbefattet forskjellige dokumentarer om AI (noen av disse var laget av AI), VR-installasjoner og mesterklassen «AI and Art Experience». Alt var imponerende.

Er AI i dag på en eller annen måte uunngåelig som et ‘nødvendig onde’? Til tross for all entusiasmen er det mange bekymringer, som jeg vil prøve å utdype her.

Mens nye teknologigiganter lover en bedre fremtid for menneskeheten, dukker det opp konkrete datasentre overalt i landskapet – og de bruker enormt med energi.

For det første, som uttrykt i festivalfilmen In the Belly of AI – hva slags tenkning eller ideologi ligger bak ny utvikling av teknologi med kraftigere datamaskiner, utstyr og algoritmer? Den amerikanske filosofen og historikeren . . .

