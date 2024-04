Kunsten at tale med almindelige mennesker

Bartleby and Me: Reflections of an Old Scrivener

JOURNALISTIKK / Gay Talese opruller med stor detaljerigdom sin journalistiske metode, som de fleste skribenter kunne lære en del af. Han hader at interviewe kendte.

Når Gay Talese henter sit tøj fra renseriet, sørger han altid for at gemme de papstykker, som tøjet er foldet omkring. Stykkerne måler 35 x 20 cm. Talese folder pappet på midten og klipper det over i fem stykker. Derpå trimmer han kanterne, så de afrundes og med lethed kan glide ned i den skjortelomme, som han opbevarer dem i, når han drager ud i verden for at finde historien. Når han så er derude og trangen melder sig til at tage en note, træder han gerne lidt afsides, måske ud på et toilet. Så skribler han en anelse ned, men han bliver ikke hængende . . .