Kunsten å bevege

Ibelin, Ukjent landskap

HUMAN DOKUMENTARFILMFESTIVAL / De norske dokumentarene Ibelin og Ukjent landskap, som begge har bemerket seg sterkt internasjonalt, forteller rørende historier om særegne individer – men gir samtidig berikende perspektiver på vårt sosiale liv. Begge filmene gir hjertevarme skildringer av et menneske som ikke lenger lever, men som har etterlatt sterke avtrykk.

Norsk dokumentarfilm gjør seg sterkt gjeldende internasjonalt for tiden, noe man ikke minst så på den viktige Sundance Film Festival i januar. To norske filmer var valgt ut til festivalens konkurranse for dokumentarer fra land utenfor vertslandet USA (mens de nasjonale filmene er viet en egen konkurranse) og endte med å vinne de aller gjeveste prisene i dette programmet. Silje Evensmo Jacobsen#s Ukjent landskap vant hovedprisen for beste film, mens Ibelin av Benjamin Ree stakk av med både prisen for beste regi og publikumsprisen. Kort tid etter ble Ibelin belønnet med prisen for beste nordiske dokumentar på filmfestivalen i Göteborg.

De to dokumentarene er ikke nødvendigvis spesielt like, men har noen trekk til felles – deriblant at de er svært rørende.

Sosial spillverden

Mange har nok allerede fått med seg at Ibelin forteller om den norske ‘gameren’ Mats Steen, som led av Duchennes muskeldystrofi og døde bare 25 år gammel. Den sjeldne muskelsvinnsykdommen skapte store begrensninger for bevegeligheten hans, men Mats tilbrakte isteden mye av livet i virtuelle verdener på nettet. Spesielt i spillet World of Warcraft, der han benyttet seg av den egenkonstruerte spillfiguren (avataren) Lord Ibelin Redmoore.

Da Mats døde, sørget foreldrene Trude og Robert Steen ikke minst over alt han aldri . . .