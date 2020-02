ØST-EUROPA: Thomas Ubbesen og hustru har forfattet en menneskenær beretning om de folk, der levede på højre side af muren.

Forfatter: Thomas Ubbesen Gyldenda , Danmark

Lad os starte hos Sorina og Paul. I dag et ægtepar bosat i Budapest, men det kunne godt være gået meget anderledes. Sorina voksede op i Rumænien under Ceaucescu. Paul levede sit ungdomsliv i Vesttyskland. De møder hinanden, da Paul er på ferie ved Sortehavet. Det er den slags kærlighed, som bare slår ned med ét. Er ustoppelig og omsiggribende.

Men kærligheden under kommunistisk styre er ikke nødvendigvis mulig, og da slet ikke med en vesterlænding. Sorina kan ikke glemme Paul, og hun kaster sig ud i risikofyldt flugt med falsk cubansk pas og uhyre mange ting, der kan gå galt. Og det gør det. Hun bliver tilbageholdt og ryger i fængsel, hvor hun deler celle med en 20-årig kvinde, der har dræbt sin baby i desperation. Der er kulde og sult. Hundene får bedre mad end kvinderne.

«Jeg fatter ikke nostalgien. Det er vel de dovne, og de dumme, der savner den

tid.»

Men efter tre måneder får Sorina lov at forlade fængslet. Det kommer uventet, og først senere finder hun ud af, at hendes mor har bestukket dommeren og dermed sandsynligvis reddet sin datters liv. År senere finder hun også ud af, at moren har været betalt af staten til at overvåge sin datter og dermed forpurret den kærlighed, der kunne have været. Historien ender dog halvvejs lykkeligt, for efter at have levet separate liv, stiftet familier og fået børn med andre mennesker, genforenes Paul og Sorina efter 25 år og lever nu sammen i lejligheden i Bukarest.

Historien er meget sigende for Vi var folket. En bog der vil nærme sig en forståelse af de mennesker, vi sjældent hører om i de større medier, medmindre man da lige skal bruge et almindeligt menneske for at gøre det hele mere appetitligt og forståeligt. I Vi var folket er her stort set kun almindelige mennesker. Det er deres liv, som står helt og holdent i centrum.

En rejse med god tid